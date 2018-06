Juniorinnen des TSV Tettnang gelingt Kantersieg

Im letzten Heimspiel der Saison haben die B-Juniorinnen des TSV Tettnang in der Fußball-Oberliga nochmals ein Schützenfest gefeiert. Neben Janina Friese mit einem und Diana Schlachter mit zwei Treffern steuerte allein Anne Gossner vier Tore zum ungefährdeten und auch in dieser Höhe völlig verdienten 7:1-Sieg gegen den TSV Reichenbach bei.

Die Gäste aus dem Badischen waren eigentlich deutlich stärker eingeschätzt worden. In ihren beiden letzten Spielen gegen das Spitzenduo Freiburg und Hoffenheim unterlagen sie nur jeweils mit 0:1 und hatten damit vor der Begegnung eine eindrucksvolle Warnung in Richtung Tettnang geschickt. Doch TSV-Trainer Peter Kalmbach hatte seine Elf hervorragend auf den Gegner eingestellt. Diese setzte die taktischen Vorgaben diszipliniert um und war damit ihren Gästen in allen Belangen überlegen.

Die Führung für das Heimteam zur Halbzeitpause, die statt 2:0 durchaus schon höher hätte sein können, schmeichelte deshalb auch der Gastmannschaft. In der zweiten Halbzeit konnte das Kalmbach-Team sogar einen Gang runterschalten, um die Kräfte für das anstehende Pokalhalbfinale zu schonen. Die Treffer zum klaren Erfolg fielen trotzdem in regelmäßigen Abständen.

Die TSV-Juniorinnen haben vor dem letzten Saisonspiel den siebten Tabellenplatz sicher inne. Im Auswärtsspiel in Hagsfeld bei Karlsruhe (Samstag, 12. Mai, 16 Uhr) können sie mit einem Sieg sogar Platz sechs erreichen. Zuvor haben die Tettnangerinnen unter der Woche im Pokalhalbfinale in Sindelfingen (Mittwoch, 9. Mai, 17.30 Uhr) noch die Chance, zum vierten Mal hintereinander das Finale zu erreichen.

Tore: 1:0 (8.), 2:0 (21.) Gossner; 3:0 (42.) Schlachter; 4:0 (46.), 5:0 (48.) Gossner; 6:0 (55.) Friese; 6:1 (70.) Lüdke; 7:1 (73.) Schlachter

TSV Tettnang: Nadine Müller, Ann-Kathrin Denk, Annika Witzigmann, Lea Kalmbach, Stefanie Reischmann, Sarah Patricia Spies, Martina Zöllner, Natascha Röhrle, Tamara Saric, Janina Friese, Anne-Christin Goßner, Meike Frei, Paulina Kleiner, Diana Schlachter, Celine Rizzato, Selina Weishaupt (us)