Junioren des TSV beim Sparkassen Cup

Mit jeweils vier Juniorinnen- und Juniorenmannschaften ist die Fußballjugend des TSV Tettnang in die WFV-Turnierwochen gestartet. An verschiedenen Spielorten wurden die Hallenmeisterschaften des Bezirks Bodensee (Sparkassen Cup) ausgespielt. Laut Vorschau treten die B-Juniorinnen des TSV am Sonntag, 20. Januar, ab 14.30 Uhr mit zwei Teams in der Ailinger Sporthalle. In Horgenzell spielen, ebenfalls am Sonntag, Tettnangs C-Mädchen ab 14 Uhr ihren Bezirksmeister aus. Davor kämpfen Tettnangs D-Mädchen ab 10 Uhr um die Bezirksmeisterschaft.

Die A-Jugend des TSV setzte ihren Aufwärtstrend aus der Tettnanger Turnierwoche fort, kam vergangenen Samstag in Horgenzell eine Rund weiter und erreichte dabei die Runde der besten acht Teams im Bezirk. Die wird am Samstag in Horgenzell ausgespielt.

Nicht ganz wie erwartet verlief die Endrunde für Tettnangs C-Jugend: Nach durchwachsener Leistung schied die Mannschaft aus dem Wettbewerb in Amtzell aus. Besser machten es die D1- und D2-Mannschaften des TSV Tettnang am vergangenen Wochenende in Vogt und Amtzell. Beide Jugendteams qualifizierten sich fürs Bezirksfinale am Samstag ab 10 Uhr in Ailingen wie auch Leutkirch am 27. Januar ab 10 Uhr (D2 ab 15 Uhr). Das sehr gute Abschneiden der Tettnanger Jugendmannschaften rundete die E2-Mannschaft des TSV Tettnang ab, die am Sasmtag in Amtzell in die Runde der besten Acht des Bezirks einzog. Hier wird der Meister am 26. Januar ab 14.30 Uhr in Leutkirch ermittelt.

Nach den Erfolgen der Jugendfußballmannschaften des TSV Tettnang stehen für die Fans des TSV zwei spannende Wochenenden bevor. Vonseiten der Tettnanger Fußballfreunde würden sich die TSV-Jugendspieler bei den Finalturnieren über Unterstützung vor Ort freuen.