Jungmusikanten glänzen mit D1 Kurs

Am Sonntag, 17. Oktober 2021 hatte der Musikverein Krumbach e.V. seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Vereinsvorsitzende Elena Heine begrüßte alle Aktive, Passive, sowie die Ehrenmitglieder. Im Vorhinein mit Applaus gab Dirigent Claus Furchtner sein Bericht und blickte in die Zukunft auf das bevorstehende Jahreskonzert am 27. November in der Mehrzweckhalle Obereisenbach. Nach dem Totengedenken, gespielt von fünf Musiker, hatten dann Schriftführer Hubert Enzenmüller, Jugendleiterin Kathrin Romer und Kassiererin Ann-Kathrin Heine ihre Berichte vorgetragen. Kassenprüfer Josef Pfender bestätigte für die hervorragend geführte Kasse. Manfred Ehrle (1. stell. Präsident Kreisverband Bodensee) übernahm die Entlastung der Vorstandschaft.

Der Musikverein ist stolz auf die 14 Jungmusikanten, die ihren D1 Kurs bestanden haben und bekamen die D1 Nadel mit Urkunde überreicht.