Junge Unternehmen sahnen Preise ab

Der Gründungswettbewerb „Start-up BW Elevator Pitch“ sucht derzeit wieder in Baden-Württemberg nach Geschäftsideen und den besten Gründern und Start-ups im Land. Der Regional Cup Bodensee-Oberschwaben fand am Mittwoch während des Gründer- und Jungunternehmertags der IHK Bodensee-Oberschwaben an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen statt. Die Nase vorn hatte letztlich Rollicoat aus Bodnegg. Auf den zweiten und dritten Platz schafften es Kiwi microgravity aus Meckenbeuren und Newbility aus Tettnang.

Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut gratulierte den Preisträgern des Pitch in Friedrichshafen und unterstrich laut Pressemitteilung des Ministeriums die Bedeutung von Gründungen und Start-ups für die Wirtschaft: „In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche kluge Köpfe und Talente, die mit ihren großartigen Ideen und innovativen Geschäftskonzepten die Zukunft mitgestalten. Mit dem „Start-up BW Elevator Pitch“ stellen wir Start-ups und Unternehmerinnen und Unternehmer von morgen ins Rampenlicht, damit sie mit ihren Geschäftsideen vor einer Jury und dem Publikum überzeugen können.“ Der Wettbewerb sei Teil der Landeskampagne Start-up BW, mit der Gründer und Start-ups auf vielfältige Weise unterstützt würden, um Innovationen und die stetige Modernisierung der Wirtschaft voranzubringen, so die Wirtschaftsministerin weiter.

Drei Preisträger des regional Cups

Den ersten Preis und 500 Euro Preisgeld hat die Geschäftsidee von der Rollicoat GmbH aus Bodnegg gewonnen, die sich damit für das Landesfinale im Sommer 2019 qualifiziert hat. Das Team wurde zudem als Publikumsliebling ausgezeichnet. Rollicoat ist ein Sicherungsschutz für den Warentransport mit Roll-Containern auf Lastwagen. Dieser wird aus einer leichten, robusten Plane hergestellt und ist wiederverwendbar.

Gewinner des zweiten Platzes ist die Geschäftsidee „kiwi microgravity“ aus Meckenbeuren. Das Gründungsteam freut sich über 300 Euro Preisgeld. Kiwi microgravity möchte die zentrale Anlaufstelle und Buchungsplattform für Schwerelosigkeit werden. Maria Birlem, Christian Bruderrek und Philipp Schulien bringen Experimente oder Produkte ihrer Kunden beispielsweise auf die internationale Raumstation (ISS), auf Raumkapseln oder Parabelflüge.

Den dritten Platz belegt die Geschäftsidee „Newbility“ aus Tettnang. Newbility will der E-Bike-Kultur zum Durchbruch verhelfen. Die Metaplattform ermöglicht eine intelligente und automatisierte Beratung von Endkunden beim Kauf von E-Bikes und E-Zweirädern. Das drittplatzierte Team erhält 200 Euro Preisgeld.