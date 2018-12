Junge Union will, dass der Partybus weiter fährt

Der Partybus Tettnang ist im Jahr 2018 lediglich einmal unterwegs gewesen – zur Allgäu-X-Mallorca-Clubbing-Party im November nach Neukirch. Das Angebot kam aber sehr gut an, der Bus war sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg gut gefüllt, sagt Daniel Funke, Vorsitzender der Junge Union (JU) Tettnang-Meckenbeuren. Die JU hat den Bus organisiert und will an ihm festhalten. Doch für weiteres Engagement fehlen ihr die Ressourcen. Der neue Kinder- und Jugendbeauftrage, Frank Fussenegger, könnte Abhilfe schaffen.

Ende 2017 hat die JU den Partybus in Tettnang wiederbelebt. Bis zum Ende des Jugendgemeinderats 2011 ist dieser zu Veranstaltungen im Umland gefahren und hat Jugendliche sicher hin und zurück gebracht.

In Kressbronn, Langenargen und Eriskirch gibt es seit mehreren Jahren ein ähnliches Angebot unter dem Titel Lake-Line. So etwas wollte die JU auch wieder für Tettnang. Doch der Verwaltungsausschuss machte Ende vergangenen Jahres klar, dass er nicht einfach die Verwaltung damit beauftragen wollte. Der Anreiz müsste, wie bislang auch, von Jugendlichen ausgehen und entsprechend bräuchte es eine Beteiligungsstruktur, so der Auftrag.

Zentrale Stelle ist wichtig

So gab es zwar 2000 Euro Förderung aber eben auch die Auflage, dass die Jugendlichen selbst den Bus inklusive mitfahrender Sicherheitskraft zu organisieren hatten. Das stört die JU. „Der Tipp aus Langenargen war es, eine zentrale Stelle für Ansprechpartner zu haben“, sagt Daniel Funke und ergänzt: „Viele Gemeinderäte verstehen nicht, dass es extrem schwierig ist, wenn Jugendliche beteiligt sind.“ Die JU hat die Koordinationsstelle eher bei der Stadtverwaltung gesehen und wegen ihrer ehrenamtlichen Struktur teilweise Schwierigkeiten, den Bus zu organisieren. Auch mehrere Ansprechpartner für das Busunternehmen hätten die Organisation erschwert. Hinzu kommt, dass eine geplante Fahrt nach Liebenau abgesagt werden musste, weil der Eintritt erst ab 18 Jahren war. Das habe einige entmutigt, weil dem Gemeinderat diese Party in einem Konzept vorgelegen hätte. JU-Vorsitzender Funke hat mit seinem Team aber im Gespräch mit der Stadtverwaltung auch für bessere Rahmenbedingungen gesorgt.

Mehr entdecken: Partybus nur mit Jugendbeteiligung

So läuft die Bezahlung der Busse inzwischen über ein städtisches Konto und werde außerdem direkt mit dem Busunternehmen verrechnet. Die JU möchte nach wie vor, dass es einen Partybus gibt. Im Frühjahr solle dieser durchaus noch einige Male fahren. Doch lieber früher als später wolle man die Verantwortung in die Hände der Stadt legen, so Funke. Veranstalter von Parties in der Region würden sich jedenfalls auf eine Zusammenarbeit mit dem Partybuss freuen, macht er deutlich.

Tettnangs Hauptamtsleiter Gerd Schwarz sagt, dass der Partybus zumindest teilweise die Aufgabe des neuen Kinder- und Jugendbeauftragen, Frank Fussenegger, sein wird. Der Sozialarbeiter wolle mit den Schülern der Schulen am Manzenberg das Projekt entsprechend vorantreiben. Doch Schwarz macht auch klar, dass die Organisation des Busses nach wie vor Aufgabe von Jugendlichen sei. Diese Beteiligung soll Fussenegger versuchen zu ermöglichen. JU-Chef Funke findet: „Jugendbeteiligung kann man machen, aber in einem ganz engen Rahmen.“

Zumindest ist das Fortbestehen des Angebots gesichert: Im städtischen Haushalt, der bald beraten wird, sind wieder 2000 Euro für den Bus eingeplant.