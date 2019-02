Junge Union macht sich für den TSV Tettnang stark

Mit einer kleinen Delegation hat die Junge Union Tettnang-Meckenbeuren (JU) den TSV Tettnang besucht. Thema des Abends war eine Bestandsaufnahme der einzelnen Bedarfe des Vereins in Bezug auf die Infrastruktur, teilt die JU in einem Schreiben mit.

Der Gesamtvorstand des TSV, Harald Franzen, stellte nach einer kurzen Vorstellung des Vereins die einzelnen Problemthemen vor. Insgesamt haben sich nach der Planung des TSV Investitionen angestaut, die sich für die nächsten zehn Jahre auf etwa 700 000 Euro belaufen. Für den TSV stellt sich dabei die Frage, ob für die Zukunft der aktuelle Hauptstandort im Ried noch geeignet ist oder ein neuer Standort mehr Potential in Punkto Lärmschutz, Parkplätze und Erweiterungen bietet. Dies sind insbesondere für die größte und am stärksten angewachsene TSV-Abteilung Fußball wichtige Fragen, heißt es in dem Schreiben weiter. Sie schultert nicht nur mit hohem zeitlichem wie auch finanziellen Aufwand ehrenamtlich die Pflege der Rasenplätze im Ried sowie das Vereinsheim selbstständig, sondern hat für die anstehenden Investitionen auch schon finanzielle Rücklagen gebildet. Der stellvertretende Vorsitzende der JU, Thomas Maier, stellte fest, dass vor den anstehenden Investitionen eine Standortentscheidung der Stadt Tettnang notwendig sei.

Vision „Tettnang 2030“

JU-Vorsitzender Daniel Funke pflichtete ihm bei und sah auch hier am TSV ein Paradebeispiel für Tettnangs momentane Gesamtsituation: „Tettnang benötigt dringend einen Masterplan, wir brauchen eine Vision ,Tettnang 2030’ als auch ein effizientes verkehrstechnisches Gesamtkonzept, das die Infrastrukturproblematiken Tettnangs löst – und auch hier muss ein Platz für den TSV sein.“

Zusätzlich hat die Junge Union an die Stadt Tettnang einen Prüfauftrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Manzenbergstraße gestellt, sodass ein reibungsloser und sichererer Sportbetriebsverkehr am Abend bei den Sportstätten möglich ist. Das war dem TSV ebenfalls ein dringendes Anliegen, heißt es in dem Schreiben abschließend.