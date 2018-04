Junge Union Bodensee besucht Molkerei Bergpracht

Als Auftaktveranstaltung des neuen Geschäftsjahres hat die Junge Union Bodensee zur Besichtigung der Molkerei Bergpracht in Tettnang-Siggenweiler eingeladen.Prominente Unterstützung kam zudem in Person des Landtagsabgeordneten Klaus Burger aus Sigmaringen, der Mitglied im Ausschuss Ländlicher Raum und Verbraucherschutz ist.

Informationen über den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Molkerei, den Milchmarkt und das Molkereigeschäft im Wandel der Zeit vermittelte dabei der Geschäftsführer Karl-Georg Geßler.

Der Familienbetrieb der dritten Generation trägt auch heute noch viel für die Region Bodensee bei. Das Milcheinzugsgebiet der Molkerei liege zwischen Bodensee und Allgäu und reiche dabei bis nach Tuttlingen, so Geßler. Um im Strukturwandel von den bäuerlichen Kleinbetrieben hin zu Großbetrieben wettbewerbsfähig zu bleiben, bietet Bergpracht Bio- und Gentechnikfreie Produkte ebenso an wie Produkte, die den Standards koscher und halal genügen. Alleinstellungsmerkmal allerdings stellen die in verschiedenen Größen hergestellten IQF-Produkte (individuell quick frozen) dar. Aufgrund des Expressfrostes sind diese länger haltbar als normaler Käse, besser zu verarbeiten und bei Bedarf auch besser zu versenden. In Ausnahmefällen geschehe dies sogar bis nach Asien.

Geßler berichtete zudem vom Aufbau seines Betriebes „Wir beschäftigen 85 Mitarbeiter, die durchschnittlich 14 Jahre im Betrieb verbleiben. Unsere 2900 Tonnen Käse und 100 Tonnen Butter, die wir pro Jahr herstellen stammen von 700 Milchkühen, die von 170 Milchbauern aus der Region gehalten werden. Auch die Verwaltungsarbeiten wie Finanz, Lohnbuchhaltung und Vertrieb werden von unseren Mitarbeitern übernommen und nicht ausgelagert.“

Von der Qualität der Produkte konnten sich die Teilnehmer während der Veranstaltung selbst überzeugen.

Die Junge Union Bodensee bedankt sich für den umfangreichen Einblick in die Welt der Molkereien und die damit zusammenhängenden Faktoren.

Auch in Zukunft müssten Verbraucher sowie Politiker diese Handelskette bei Ihrem Handeln im Blick behalten, so die Junge Union in ihrer Pressemitteilung. Die Molkerei Bergpracht trage zum wirtschaftlichen Erfolg der Bodenseeregion bei. Diesen Erfolg gelte es zu erhalten, auch wenn die Produkte von Bergpracht überwiegend im Norden Deutschlands nachgefragt würden.