Junge Reiter meistern Reitabzeichen beim RFV Tettnang

In den Herbstferien haben bereits die ersten Vorbereitungen für die Reitabzeichen 10 bis 8 gestartet. Unter der Leitung von Sibylle Troll und Beate Maier wurden elf Kinder im Reiten und in der Theorie unterrichtet. Nun stand die Prüfung an.

Das Reitabzeichen 10 haben Maxie Wünsch und Theresa Schupp bestanden. Das Reitabzeichen 9 haben Fabian Wolsfeld, Ilaria Fistetto und Thea Eberle bestanden. Das Reitabzeichen 8 haben Celina Mayer, Ina Ruppaner, Helena Schupp Josy Geiselmann, Hannah Wund und Angelina Sachs erfolgreich abgelegt, teilt der Reit- und Fahrverein Tettnang mit.

Der gesamte November wurde dann zum Training der Reitabzeichen 5, 6 und dem Basispass genutzt. Die Unterrichtseinheiten wurden von Sibylle Troll, Beate Maier, Karolin Ackermann, Jasmin Oßwald und Uwe Aldinger durchgeführt. Pferdepflege, Futterkunde, Bodenarbeit, Fitness für den Reiter, Erste Hilfe für den Reiter und Pferd und das Satteln und Trensen eines Pferdes standen in den Theoriestunden auf dem Programm. Außerdem wurden die Reiter in Dressur- und Springstunden weiter gefördert.

Die Richterinnen Lucia Burkhart und Tanja Fimpel nahmen schließlich das Reitabzeichen ab. Das Reitabzeichen 6 haben Clara Veser, Lea Ummenhofer und Eva Eberle bestanden. Das Reitabzeichen 5 absolvierten Hanna Abt, Anja Baier, Paulina Patschke, Anna-Paula Preyer, Franziska Riedesser und Marie-Sophie Zwisler. Den Basispaß haben Anglina Allgaier, Anja Baier, Nadine Danielczick, Eva Eberle, Thea Eberle, Michelle Ebinger, Ilaria Fistetto, Ingrid Fritzenschaft, Josy Geiselmann, Leonie Hanser, Ellen Kilian, Celina Mayer, Niklas Oßwald, Sarah Oßwald, Paulin Patschke, Franziska Riedesser, Angelina Sachs, Carisma Scharr, Laura Schmitt, Vivian Schumacher, Helena Schupp, Theresa Schupp und Lea Ummenhofererfolgreich gemeistert.