Junge Leute treffen auf Senioren und erhalten Quali-Pass

„Nah dran“ sind 15 Jugendliche gewesen. Die Jungen und Mädchen haben seit Oktober 2017 wöchentlich ältere Menschen in Tettnang besucht. Mit einem Abschlussabend im katholischen Gemeindezentrum St. Gallus und vielen neuen Erfahrungen endete das Projekt. Das Jugendprojekt „nah dran“ von Miteinander-Füreinander in Kooperation mit der AG Jung und Alt des Montfort-Gymnasiums hat zum Ziel, junge und alte Menschen zusammen zu bringen. Sie sollen einander begegnen und sich so besser kennen und verstehen lernen, schreibt Projektkoordinatorin Miteinander - Füreinander. Junge und ältere Menschen berichten von den guten Erfahrungen, die sie miteinander gesammelt haben. Aus den Leben des anderen zu hören, empfanden beide Seiten als Bereicherung. Auch Unterstützung in Englisch, vor allem vor der Klassenarbeit oder im Umgang mit dem Handy waren Themen der Treffen. Beziehungen sind entstanden, die auch nach Projektende weiter gepflegt werden. Bei der Abschlussveranstaltung im Gemeindezentrum St. Gallus erhielten die Jugendlichen den Quali-Pass, der ihnen ihr Engagement, ihre Einsatzfreude und ihre Sozialkompetenz bescheinigt. Foto: Projektkoordination