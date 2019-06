Junge Fußballer lernen vom Profi Freestyle-Tricks

Im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Fußballabteilung des TSV Tettnang hat der Verein in Zusammenarbeit mit Freestyle-Profi Patrick Bäurer ein zweitägiges Freestyle-Camp veranstaltet. Die Teilnehmer hatten viel Spaß mit dem 25-Jährigen aus Blumberg, der ihnen in diesen zwei Tagen Freestyle-Tricks und verschiedene Stationen wie Fußballgolf, Fußball-Billard und Fußballtennis näher brachte, heißt es in einer Mitteilung des TSV. Ein besonderer Anreiz für die Teilnehmer waren die Freestyle-Battles, die Solo oder im Duo vorgeführt wurden und bei denen bereits Erlerntes gezeigt wurde und die Teilnehmer ihre Kreativität zum Ausdruck bringen konnten. Am Ende waren sich alle Teilnehmer einig, zwei tolle Tage mit Patrick Bäurer im Tettnanger Ried erlebt zu haben.