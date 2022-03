Julian Biberger stellt seinen Kriminalroman „Irisblütenmord“ bei der Matinee in der Stadtbücherei vor

Diesen Monat ist Julian Bibergers erster Regionalkrimi „Irisblütenmord“ erschienen. Mit Einblicken in die Entstehung und Kostproben stellt er ihn am kommenden Sonntag, 3. April, um 11 Uhr in der Tettnanger Stadtbücherei vor.

Die Handlung beginnt an der Langenargener Malerecke, wo ein Toter gekreuzigt aufgefunden wird. Bald folgen im malerischen Nachbardorf Eriskirch weitere altertümlich anmutende Morde, an den Tatorten findet sich jeweils eine getrocknete Irisblüte. Wie hängt die Blume mit den Morden zusammen? Die Spur führt die Friedrichshafener Kommissare Marc Steingruber und Clara Meißner zu einem Jahrhunderte zurückliegenden Verbrechen im Tettnanger Wald, das dem Fall eine neue Dimension gibt … .

Julian Biberger, Jahrgang 1989, hat einige Jahre in Eriskirch gewohnt und kennt die Orte seines Krimis bis ins Detail. Heute lebt er in Meckenbeuren. Er war als freier Journalist in den Bereichen Sport und Kultur tätig. Zudem begleitete den Rapper Kay One in der PR-Beratung. In seiner Freizeit ist er als passionierter Läufer auf den bodenseenahen Strecken und als begeisterter Wildlife-Fotograf in der Natur unterwegs.

Karten gibt es im Vorverkauf an der Theke der Stadtbücherei online unter: www.stadtbuecherei-tettnang.de. Telefonische Reservierung ist unter 07542/510 280 möglich.