Jugendmannschaften des SC Bürgermoos feiern Erfolge

Den Gewinn der Meisterschaft haben die E-Jugend-Fußballer des SC Bürgermoos gefeiert, nachdem sie den SV Oberteuringen mit 1:7 besiegt haben. Das Entscheidungsspiel war nötig geworden, da beide Mannschaften nach allen Ligaspielen der Kreisstaffel neun zuvor punktgleich waren, heißt es im Eigenbericht der Kicker. Auch die D-Jugendmannschaft des SCB unter Trainer Fabio Vulpis erreichte ungeschlagen einen guten dritten Platz in der Abschlusstabelle der Kreisstaffel 3. Der scheidende A-Jugend-Trainer Markus Vonbach belegte mit seinen Jungs einen guten dritten Platz nach Ende der Saison in der Kreisstaffel 2. Nach den Pfingstferien trainieren die Mannschaften noch weiter, da man bis zu den Sommerferien bei Turnieren noch an die erreichten Erfolge anknüpfen will. Foto: Vulpis