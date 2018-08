Jugendliche sperren Augen und Ohren auf

Wie Sensoren- und Systemtechnik produziert und eingesetzt werden haben am vergangenen Mittwoch 17 Jugendliche bei „Wissen was geht!“ in der Tettnanger Firma Wenglor gelernt.

Das Projekt der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH in Kooperation mit im Bodenseekreis ansässigen Unternehmen und Instituten gab seinen Teilnehmern auch diesmal die Chance, einen Einblick in den Arbeitsalltag eines bekannten Tettnanger Unternehmens zu bekommen.

Der Vormittag startete mit einer Präsentation, in der Luisa Former aus der Personalabteilung die verschiedenen Produkte ihrer Firma vorstellte. Neben unterschiedlichen Sensoren zählen dazu auch Systeme zur Bildverarbeitung und für die Sicherheitstechnik.

Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz im Tettnanger Oberhof ist längst auf dem internationalen Markt angekommen. Und dementsprechend vielfältig sind die Ausbildungsmöglichkeiten, wie Joanna Tietz erklärt, die sich im dritten Jahr ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau bei Wenglor befindet.

Egal ob Fachlagerist/in, Mediengestalter/in, Elektroniker/in oder Mechaniker/in, die Jugendlichen haben eine große Auswahl. Auch bei den dualen Studiengängen, wie „International Business“, „Informatik“ oder „Wirtschaftsingenieurwesen“.

„Unser Unternehmen ist sehr vielfältig“, erzählt Tietz. „Außerdem haben wir eine Gemeinschaft, in der man sich in allen Bereichen gut aufgenommen fühlt.“

Nach der Präsentation wurden die Jugendlichen durch die verschiedenen Produktionsbereiche geführt, bis hin zum großen Messeraum.

„Wir sind auf über einem Dutzend Messen vertreten.“, erklärt Luisa Former den Jugendlichen. „Unser größter Stand hat dabei eine Fläche von 480 Quadratmetern.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, baut Wenglor seine Stände eigenhändig auf, weshalb der Messeraum nicht nur der Planung dient, sondern gleichzeitig als Lager fungiert.

In den Räumlichkeiten des technischen Supports wird den Teilnehmern anschließend erklärt, wie man kaputte Produkte ausbessert. Zum Beispiel einen Fließbandsensor oder einen Laserscanner, der in Zügen zum Einsatz kommt, um beschädigte Stellen auf den Schienen zu lokalisieren.

„‘Wissen was geht!‘“, sagt Luisa Former, „ist ein tolles Projekt. Es freut mich zu sehen, wie viele Jugendliche sich in der Freizeit für Unternehmen wie unseres interessieren. Durch Veranstaltungen wie diese und Praktika kann man viel mehr Erfahrung sammeln und lernen, welcher Beruf zu einem passt, wie beispielsweise durch das Internet.“

Besonders in Erinnerung bleibt dem 15-jährigen Moritz Martin die Führung durch die Produktion. „Überrascht hat mich, wie viele verschiedene Arbeitsbereiche es in der Firma gibt“, sagt er.

Der 14-jährigen Lara Kohlöffel, die nach der Schule eine Ausbildung zur Industriekauffrau beginnen möchte, hat die Firma sogar so zugesagt, dass sie sich durchaus vorstellen kann, sich bei Wenglor zu bewerben.