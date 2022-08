Jugendliche erkunden Tettnanger Steuerungsspezialisten futronic

Welche Ausbildungsberufe es im Unternehmen gibt und wie der Arbeitsalltag aussehen könnte, das haben eine Schülerin und sieben Schüler kürzlich bei futronic in Tettnang erfahren. Im Zuge der Ferienaktion „Wissen was geht“ der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis erhielt die Gruppe Einblicke in das Unternehmen.

Diana Kraismane und Nico Willert, zwei von aktuell vier futronic-Auszubildenden, präsentierten den jungen Leuten das Unternehmen und erläuterten die verschiedenen Aufgabenfelder. Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen standen die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bei futronic in den technischen und kaufmännischen Berufen. Nach der Theorie folgte die Praxis, nämlich ein Rundgang durch den Betrieb.

So reagieren die Jugendlichen

Die beiden Azubis führten die Jugendlichen durch die Produktionshallen und zeigten beispielsweise, wie Kabel gefertigt werden. Auch eröffneten sie den Teilnehmenden das Innenleben eines Schaltschranks und erläuterten, wie Prototypen entstehen und wie man in einem Materiallager Ordnung hält. Das Interesse, später tatsächlich einen Beruf in diesem Bereich zu ergreifen, war bei den Jugendlichen anschließend unterschiedlich stark ausgeprägt. So räumte Elias aus Fischbach ein, dass er das alles zwar ganz spannend finde, aber „wohl doch lieber was mit Menschen machen möchte“.

Ganz anders Julius aus Tettnang, mit 13 Jahren der Jüngste in der Runde: Sein Interesse an der Elektronik ist groß – und liegt in der Familie: Der Vater ist Elektroniker bei einem großen Unternehmen in der Region. Gemeinsam haben sie schon viel gebastelt und gelötet und sogar schon eine Steuerung für die hauseigene Mostpresse zusammengebaut.

Etwas aus der Reihe tanzte Judith, Gymnasiastin aus Tettnang. Nicht nur, weil sie das einzige Mädchen war unter sieben Jungs. Sondern auch, weil die 16-Jährige bereits eine klare Vision hat. „Ich will Astrophysik studieren“, erklärte sie. Direkt angetan von der Führung war der 15-jährige Timo aus Tettnang, der Personalreferentin Larissa Boso direkt nach Ferienjob und Praktikum fragte.

Warum frühzeitiges Informieren wichtig ist

Nach dem Firmenrundgang durften die jungen Leute schließlich selbst Hand anlegen: Also ran an die Lötkolben, Seitenschneider und Schraubenzieher. Unter fachkundiger Anleitung des futronic-Azubi-Teams entstanden so aus Tütchen voller elektronischer Bauteile sogenannte Schüttelwürfel, die die Augenzahlen per Leuchtdioden anzeigen.

„Wissen was geht“ sei eine tolle Möglichkeit für Jugendliche, sich einen Eindruck von verschiedenen Berufen zu verschaffen. Keine leichte Aufgabe, zumal das Ausbildungsangebot immer vielfältiger werde. „Deshalb ist es für den Nachwuchs wichtig, sich früh einen Überblick über die Möglichkeiten für Ausbildung und Karriere zu verschaffen und auch mit den jeweiligen Voraussetzungen und Erwartungen auseinanderzusetzen“, fügt sie hinzu.