Jugendliche dürfen Tettnang mitgestalten

Sich beteiligen lohnt sich nicht? Sieben Tettnanger Schülersprecher der Schulen vom Manzenberg beweisen das Gegenteil. In einem Gespräch mit dem Campusrat hat der Tettnanger Bürgermeister Bruno Walter den Jugendlichen zugesagt, sich an der Gestaltung der neuen Sporthalle beratend beteiligen zu dürfen. Außerdem soll es noch vor den Sommerferien ein Treffen der Jugendlichen mit dem Gemeinderat und einem Büro für Freiraumplanung geben. Das Thema: Ein Gesamtkonzept für den Außenbereich im Schulzentrum Manzenberg.

Dass Jugendliche kein Interesse an Kommunalpolitik haben, kann man in Tettnang wahrlich nicht behaupten. Die sieben Schülersprecher vom Manzenberg haben mit dem Campusrat ein Organ der Beteiligung gegründet. Damit sorgen sie dafür, dass Jugendliche bei politischen Entscheidungen gehört werden und so möglicherweise auch Einfluss nehmen dürfen. Initiiert wurde seit der Gründung des Campusrats im September beispielsweise ein Elternbrief, der auf das hohe Verkehrsaufkommen und die dadurch entstehenden Gefahren für die Schulkinder in der Manzenbergstraße aufmerksam machte. Mit Erfolg, denn auch innerhalb des Gemeinderats habe man sich über das Problem konkret Gedanken gemacht, sagt Bürgermeister Walter. Eine Sperrung der Straße sei rechtlich nicht möglich gewesen. Das Thema ist also noch nicht vom Tisch. Eine Möglichkeit wäre, erklärte Walter den Jugendlichen, in der Schäferhofstraße Parkplätze zu schaffen.

Das Treffen im Jugendbüro in der Mensa am Manzenberg war kein einseitiges. Erklärte der Bürgermeister auf der einen Seite den Schülern manche Zusammenhänge, wie zur bevorstehenden Entscheidung für den Standort der neuen vierteiligen Sporthalle (die SZ berichtete), gaben die 16-, 17-Jährigen dem Stadtoberhaupt auf der anderen Seite einige Impulse mit auf den Weg. Den Plan, die Halle am Stadion in den Berg zu bauen, damit den roten Platz zu erhalten und mit dem möglichen Abriss der Stadthalle eine flexible Baufläche zu erhalten, befanden sie für gut.

Standort einer neuen Soccerbox

Über den Standort einer neuen Soccerbox hatten sich die Jugendlichen ebenfalls eingehend Gedanken gemacht. Sie soll als Ersatz für die Fläche dienen, die durch den Mensaneubau weggefallen ist. Möglichst mittig soll der umzäunte Fußballplatz auf dem Schulgelände platziert sein, waren sich die Schülersprecher von Gemeinschafts-, Realschule und Gymnasium einig. Schließlich soll das Bewegungsangebot auch für alle gelten. Ein Hinweis, den sich Walter gleich notierte. Genau wie die Frage nach einer gesamtheitlichen Planung des Schulcampus am Manzenberg. Für den Standort des neuen Fußballplatzes müsse man wissen, merkten die Jugendlichen an, was die Stadt für das Gelände in den kommenden Jahren plane. Nur so könne man eine Planung anstoßen, die auch in den kommenden Jahren noch Sinn ergebe. Auch was zum Beispiel Fahrradabstellplätze betreffe. Ein Vorschlag, der von Bruno Walter sofort aufgenommen wurde. Ein Treffen mit einem Planungsbüro als beratendes Element und dem Gemeinde- sowie dem Campusrat soll noch vor den Sommerferien stattfinden.

Doch nicht nur nach außen und sichtbar soll der Campusrat etwas bewirken. „Es geht auch darum die Schulen miteinander zu vernetzen“, sagt Frank Fussenegger, der als Beauftragter für Kinder- und Jugendbeteiligung der Stadt den Campusrat ins Leben gerufen hat. Dass das funktioniert, bestätigt Elias Margueron. Der Gymnasiast ist Mitglied des Campusrats: „Im Grunde beschäftigen uns die gleichen Themen. Egal von welcher Schulart wir kommen.“ Manchmal ginge es auch einfach nur darum, sich Probleme gegenseitig bewusst zu machen, sie zu kommunizieren. Wie die Sache mit der Bücherei im Gymnasium. Diese sei eigentlich für alle Schüler des Campus da. Manch ein Real- oder Gesamtschüler sei sich dessen aber nicht sicher gewesen. Solche Dinge zu kommunizieren, hat sich der Campusrat genauso auf die Agenda gesetzt, wie über die bevorstehende Kommunalwahl und das Wahlrecht ab 16 zu informieren.