Jugendleiter für Tettnangs Fußballer

Nicht nur „Tettnang bewegt sich“. Auch bei Tettnangs Jugendkickern ist viel in Bewegung – beginnend bei einem neuen Konzept für den Förderverein über stark wachsendes Interesse (aktuell 282 Spieler), vor allem bei den Mädchenmannschaften, bis hin zu einem Handbuch für Jugendtrainer, das kurz vor der Komplettierung steht.

Viele Hände packen bei allem an, was in der Jugendabteilung an Aufgaben anfällt. Nur der Posten des Jugendleiters, der all dies koordiniert, ist noch nicht besetzt, wie jüngst die Versammlung der Tettnanger Fußballer zeigte.

Das Anforderungsprofil an diese ebenso reizvolle wie anspruchsvolle Position ist dem eines Managers vergleichbar. Natürlich ist „Fußball-Verstand“ erwünscht, aber nicht in erster Linie zwingend erforderlich. Vielmehr gilt es die unterschiedlichen Aufgaben zu koordinieren, etwa die Kontaktpflege zum Verband wahrzunehmen. Dazu ist die Arbeit am PC Voraussetzung, zumindest kontrollierender Weise – Managementarbeit eben.

Diese Aufgabe wurde, nachdem sich Walter Dannecker Mitte 2008 nach vielen Jahren aus dem Amt des Jugendleiters verabschiedet hatte, kommissarisch von Michael Wolf und Alexander Spies übernommen und seit Sommer 2009 von Spies alleine weiter geführt.

Alexander Spies ist selbst Jugendtrainer und Vater von zwei fußballspielenden Kindern, und wie fast alle Jugendtrainer über das Engagement für die eigenen Kinder zum Traineramt gelangt. Dass er einmal das Amt des Jugendleiters bekleiden würde, hätte er nie gedacht, will aber die gemachten Erfahrungen keineswegs missen, zumal er nach wie vor als Jugendtrainer dem TSV erhalten bleibt.

Mit seinem Wissen, der geleisteten Grundlagenarbeit und persönlicher Unterstützung steht Alex Spies dem künftigen Jugendleiter zur Seite, um die Einarbeitung zu erleichtern. Dabei sind er und der neue Mann, die neue Frau keineswegs alleine, denn die Gemeinschaft der Jugendabteilung funktioniert. Obwohl jeder der ehrenamtlichen Väter und Mütter ihre Freizeit der Jugend und dem Sport opfern, ist die Bereitschaft, sich immer wieder für die Kinder und den Verein zu engagieren, ungebrochen groß.

Der Lohn dieses Engagements ist unentgeltlich, aber deswegen nicht weniger wertvoll, im Gegenteil: Wer die Freude der Kinder miterlebt, die voller Enthusiasmus zum Fußballspiel kommen, ganz gleich welcher Herkunft, der darf sich gewiss sein, einen unschätzbaren Beitrag zur Verbesserung der gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen.

Wer sich also berufen fühlt, mit Weitblick und Lebenserfahrung die Motivation der Jugend am Sport zu fördern, kann sich der vollen Unterstützung gewiss sein. Dies zu einem Zeitpunkt, da nahezu alle TSV-Jugendteams positive Ergebnisse und Entwicklungen vermelden, was auch der Arbeit der bisherigen Jugendleiter zu verdanken ist.

Wer Interesse hat: Weitere Informationen gibt es unter Telefon 07542/951656 oder direkt beim Vorstand der TSV-Fußballer, Thomas Helm, der die Jugendabteilung aktuell kommissarisch leitet, unter helmi1970@gmx.de