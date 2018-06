Jugendhaus fährt zu den Festspielen

Auf der Seebühne in Bregenz wird in diesem Jahr Mozarts „Die Zauberflöte“ aufgeführt. Am 19. Juli findet die alljährliche „CrossCultureNight“ – die Generalprobe mit Rahmenprogramm – statt. Jugendliche ab 14 und junge Erwachsene bis 27 Jahren können für acht Euro diese Aufführung genießen. Das Jugendhaus Tettnang hat hierfür noch Karten übrig und bietet eine Mitfahrgelegenheit. Los geht’s um 18 Uhr am Jugendhaus.

Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 07542 / 556 65