Jugendhaus erlebt enormen Zulauf

Das Jugendhaus Tettnang erlebt derzeit einen enormen Zulauf. Normalerweise besuchen rund 40 junge Menschen die offene Jugendarbeit täglich, in Spitzenzeiten sind es seit einigen Monaten bis zu 80. Das bringt das Jugendhausteam an seine Grenzen.

„Vor zehn Jahren gab es schon einmal so einen Boom“, sagt Sozialpädagoge Thomas Psenner. Wenn so viele Jugendliche im Haus sind, dann werde es auf den zwei Etagen im Jugendhaus schon manchmal eng, erzählt er. „Darunter leiden dann auch die individuellen Angebote“, sagt seine Kollegin, Jugend- und Heimerzieherin Katharina Noll. Aber grundsätzlich, das machen beide klar, sei es schön, wenn das Angebot so rege angenommen werde. Und: „Wenn es wärmer wird, dann werden es auch wieder weniger Jugendliche“, sagt Psenner. Unter den regelmäßigen Besuchern des Jugendhauses sind auch 20 geflüchtete Jugendliche.

Die beiden Jugendhausleiter haben derzeit alle Hände voll zu tun. Seit dem Weggang ihrer langjährigen Kollegin Sonja Seel ist deren Stelle unbesetzt. Die 75 Prozent Arbeitskraft fehlen seither im Team. Aber bald könnte eine Lösung stehen, verrät Psenner.

Mit einem mobilen Bauwagen hat das Jugendhaus im vergangenen Jahr versucht, zu Kindern und Jugendlichen zu kommen, die sonst nicht in das Jugendhaus kommen würden – in den Dörfern rund um Tettnang zum Beispiel. Doch weil das Angebot schlecht oder hauptsächlich von jüngeren Kindern angenommen wurde, hat das Jugendhausteam sein Konzept leicht verändert. „Wir werden nur noch an zwei Standorten aber dafür länger stehen“, sagt Katharina Noll. Die Standorte sind in Laimnau und in Tettnang im Schlosspark. Auch an der „BikeBase" Tettnang soll der Wagen halten und die Anlage von Jugendlichen aufgemöbelt werden. Das Projekt befindet sich aber derzeit noch in der Planung.

Die Jugendkulturwochen des Jugendhauses sollen auch 2018 erneut stattfinden. Weil eine neue Förderphase ansteht, müssen die Projekte größer und aufwändiger geplant werden. Dafür winkt auch mehr Geld. In einigen Wochen soll sich entscheiden, ob die Jugendkulturwochen gefördert werden. Neben den regulären Öffnungszeiten sind außerdem Freizeiten und eine Ausstellung im Sommer geplant. Bürgermeister Bruno Walter lobte das Angebot in der vergangenen Sitzung des Verwaltungsausschusses: „Man merkt, dass das Angebot den Punkt bei den Jugendlichen trifft.“