Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 5. Mai gewann die Mädchenmannschaft der Grundschule Laimnau in Markdorf souverän beim Fußballturnier „Jugend trainiert für Olympia“ und ist nun eine Runde weiter. Die Jungenmannschaft verpasste den Einzug in die Finalrunde nach den Gruppenspielen nur knapp. Alle Kinder und die Lehrerinnen drücken der Mädchenmannschaft nun die Daumen für die nächste Runde! Foto: Britta Schöpe