Jubiläumswanderung von Esseratsweiler nach Hiltensweiler

Die Übertragung des Ortes Esseratsweiler an das Kloster Allerheiligen bei Schaffhausen durch Ritter Arnold und Ehefrau Junzila jährt sich dieses Jahr zum 900sten Mal. Mit dieser Schenkung sollte die Seelsorge in Hiltensweiler sichergestellt werden, in dem dort ein Kloster gegründet wurde. Als weitere Aktion im Jubiläumsjahr gibt es nun eine Wanderung von Esseratsweiler nach Hiltensweiler.

Start ist am Samstag, 27. August, um 9.30 Uhr an der Kirche in Esseratsweiler. Die Wanderung geht über Flunau zum Arnoldsbrünnele. Dort trifft man dann gegen 10.45 Uhr auf Wanderer aus Hiltensweiler. Gemeinsam wird dann nach Hiltensweiler gelaufen. Von 11.30 bis 13 Uhr ist hier eine Pause vorgesehen – mit Gelegenheit zu einer Kirchenführung. Über Rudenweiler, Gunderat- und Liebenweiler geht wir zurück nach Hiltensweiler. Den Nachmittag möchten die Organisatoren Hannes Aschauer und Thomas Radau mit einem Hock am Martin-Grisar-Haus ausklingen lassen. Für Getränke wird gesorgt, Vesper für unterwegs bringt sollte jeder selbst mitbringen. Die Rückfahrgelegenheit nach Hiltensweiler ist organisiert. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung unter anmeldung@achberg.de bis zum 25. August gebeten.