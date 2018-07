Jubiläumsausflug führt VdK Tettnang auch in den Narrenschopf Bad Dürrheim

Der Schwarzwald ist jüngst das Ziel des Jubiläumsausflugs des VdK Tettnang gewesen, mit dem der Sozialverband das 70-jährige Bestehen seines Ortsverbands würdigte. Stationen der Busreise waren laut einem Pressebericht des VdK Tettnang der Narrenschopf in Bad Dürrheim und die Zährigerstadt Villingen.

Das Fastnachtsmuseum der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Bad Dürrheim ist mit 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche das größte seiner Art, wie Helma Wiede und Elisabeth Reifgerste den Besuchern erklärten. Unter seinen drei charakteristischen Kuppeln zeigt das im Jahr 1973 errichtete Museum rund 300 Narrenfiguren aus 73 Fasnetsorten des VSAN-Gebiets in Südwestdeutschland und der Deutschschweiz. Die Exponate reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück.

Gickeler noch zu jung für die Ausstellung

Dass in Bad Dürrheim nur die „Hopfensau“ und die „Rote Spinne“ aus Tettnang groß zu sehen sind, hängt mit dem Alter der beiden Narrenfiguren zusammen. „Hopfennarr“ und „Gätterlet“ sind zumindest noch alt genug für die Kuppel 3, in der viele Mäschkerle zu sehen sind. Der „Gickerler“ ist jedoch für den Narrenschopf noch viel zu jung, wie zu erfahren war.

Weiter ging es in den Zunftkeller der Historischen Narrozunft Villingen. Dort hatten Ehrenratsherr Dieter Wacker und der Tettnanger VdK-Vize Gerd Ahrendt alles fürs Mittagessen vorbereitet. Anschließend lud Wacker die Besucher aus Tettnang zu einem gemütlichen Rundgang durch die Zähringerstadt ein. Vor dem Rathaus hatten die Besucher nicht nur Gelegenheit, den Sitz des Oberbürgermeisters sondern auch den neuen Brunnen des Künstlers Klaus Ringwald zu bewundern.

Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Ein Bummel durch die Fußgängerzonen sowie ein Besuch im Münster gehörten ebenso dazu wie eine Erfrischungspause in einem der vielen Straßencafés. Zum Abschied überreichten Vorsitzende Helga Wandel und Vize Gerd Ahrendt dem Ehrenratsherr Dieter Wacker einen Geschenkkorb mit verschiedenen Leckereien aus Tettnanger Hopfen.

Auf der Rückfahrt nach Tettnang machte Wandel auf die weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr aufmerksam: Am 11. August, 14 Uhr, ist großer Spielenachmittag im TSV-Heim. Vom 3. bis 28. September gibt der VdK Tettnang in der Schalterhalle der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang in der Lindauer Straße 6 in Tettnang im Rahmen einer Ausstellung Einblicke in die 70-jährige Geschichte des Ortsverbands. Vernissage, bei der auch die Festschrift vorgestellt wird, ist am 4. September um 18.30 Uhr.