JSG-Bodensee F-Jugend zu Gast im Allgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. März gastierte die F-Jugend der JSG Bodensee im Allgäu bei der MTG Wangen.

Zum Derby ins nahegelegene Allgäu fuhr das Team gemeinsam im Mannschaftsbus. Beide Teams starteten nach einem kurzen Aufwärmen in die direkten Duelle.

Gegen den Gastgeber aus Wangen, die durchweg körperlich größer und auch älter waren, wurde zuerst 4+1 Handball gespielt. Zur Freude des Trainers Georg Vögele, führte sein Team zur Halbzeit. Im zweiten Durchgang bauten die Gäste vom Bodensee durch einfache technische Fehler und Ballverluste die Hausherren auf, sodass Wangen herankommen konnte und es am Ende der Spielzeit leistungsgerecht unentschieden stand.

Der von der MTG aufgebaute Geschicklichkeitsparcours konnte zwischen den Spielen und in der Pause von allen Kindern genutzt werden.

Im zweiten Spiel stand Turmwächter auf dem Plan.

Auch in dieser Partie führte die JSG zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte, zeigten die Nachwuchshandballer, wie schon beim Handball, ungewohnte Schwächephasen. Am Ende verlor die JSG ein Spiel, dass eigentlich keinen Sieger verdient hätte, unglücklich mit einem Punkt. Beide Teams und Spiele waren auf Augenhöhe und daher sehr spannend wie ausgeglichen, was auch die zugelassenen Zuschauer in der Argenhalle honorierten.

Inoffiziell waren es zwei Unentschieden, was ein toller Erfolg für die Seekinder ist. Ob verloren, gewonnen oder doch unentschieden, war schlussendlich zweitrangig, denn abschließend erhielten alle Kinder überglücklich ihre Sieger-Medaillen.

Für die JSG spielten: Pia, Frida, Finja, Lisa, Marie, Spenta, Luisa, Till, Joan, Laurin und Noah.