JSG Bodensee E-Jugend belohnt sich endlich

Am ersten Samstag im Dezember war für die E-Jugend der JSG Bodensee der letzte Spieltag im Jahr 2022. Wie schon eine Woche zuvor, fuhr man mit dem Mannschaftsbus zum Auswärtsspiel. Dieses Mal ging es ins benachbarte Allgäu zur MTG nach Wangen. Mit dem TV Gerhausen und der TSG Ailingen wurde das Teilnehmerfeld komplettiert.

Die vier Teams starteten nach einem kurzen Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW Übungskatalog.

Im ersten Spiel kam es dann erneut zum Derby gegen den Gastgeber aus Wangen. Gegen die MTG hatte man eine Woche zuvor in Biberach noch äußerst knapp verloren. Die Gäste vom See erwischten einen sensationellen Start. Drei schnelle Tore durch Adrian sicherten den Auftakt ins Derby nach Maß. Beflügelt von dem Vorsprung gelang dem Handball-Nachwuchs jetzt fast alles.

Zwar kamen die Hausherren Mitte des Spiels nochmal gefährlich heran, aber die JSG setzte alles dagegen und stemmte sich gegen eine drohende Niederlage. Durch eine zielstrebige und kämpferische Leistung gewann man am Ende das Derby verdient. Ein, auch zu diesem Zeitpunkt, so wichtiger Erfolg. Die beiden Trainer Georg Vögele und Bastian Nachbaur waren sichtlich erleichtert. Endlich gewonnen!

Die Art und Weise, wie gewonnen wurde, beeindruckte zudem die Coachs. Ein Sieg hatte sich angedeutet. Jetzt wurde er nicht nur von den Schützlingen eingefahren, sondern auch lautstark gefeiert.

Im Allgäu verwunderte, dass nicht Gerhausen oder Wangen der stärkste Vertreter war, sondern die TSG aus Ailingen.

Die Nachbarn aus der Häfler Vorstadt waren im zweiten Spiel ein sehr robuster und unangenehmer Gegner. Leichte Fehler im Aufbauspiel verhalfen den Ailingern zu Beginn der Partie in Führung zu gehen. Diesem Rückstand lief die JSG das gesamte Spiel hinweg hinterher. Und so wurde das zweite Spiel letztendlich äußerst knapp verloren. Dennoch können die Kinder vom See mächtig stolz auf ihre gezeigte Leistung sein. Vermutlich hat die Siegeseuphorie aus dem ersten Spiel und die Aussicht auf den Gasthof zum goldenen „M“ die SpielerInnen der JSG eher gehemmt, als beflügelt. Wer weiß…

Für die JSG spielten: Sara, Lilly, Matilda, Luisa, Jonas, Felix A., Adrian, Mike, Sebastian, Joan, Toni, Felix G. und Matteo.