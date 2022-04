Jogger laufen gemeinsam an Ostermontag

Die Abteilung Freizeitsport des TSV Tettnang lädt interessierte Joggerinnen und Joggern an Ostermontag, 18. April, zu einem einen landschaftlich interessanten Lauf ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz des Lidl in Tettnang. Von dort aus werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Die Rundkurs ist circa zehn Kilometer lang und beginnt in Krumbach an der Kirche. Bei gemäßigtem Lauftempo sind alle Läufer rund eineinhalb Stunden unterwegs, heißt es in einer Ankündigung. Auf der Strecke gilt es, einige Fotomotive zu entdecken. Die Organisation übernimmt Reinhold Schobloch. Gäste sind willkommen.