Jetzt für Lars Weirauch abstimmen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lars Weirauch vom TSV Tettnang möchte Sportheld 2021 werden: Die Sportredaktion des SWR hat den engagierten Fußballer für die Wahl zum „Sportheld 2021“ nominiert, teilt der TSV mit und macht auf das Voting des Fernsehsenders aufmerksam. Lars Weirauch ist den Stuttgartern als Kämpfer für den Kinderschutz aufgefallen. Der 52 Jahre alte Familienvater setzt sich beim TSV erfolgreich für den Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt ein. Wegen dieses besonderen Engagements gilt der TSV Tettnang deutschlandweit als Vorbild beim Kinderschutz. „Es geht um beeindruckende Persönlichkeiten und deren besondere Geschichte“, schreibt der SWR dazu auf seiner Webseite. Ab sofort läuft über die Webseite des SWR ein Voting, dort kann man Lars Weirauch noch bis zum 17. Dezember seine Stimme geben. Der Sieger oder die Siegerin – zusammen mit Lars Weirauch gibt es insgesamt fünf Nominierungen – ist dann am 19. Dezember zu Gast in der Fernsehsendung „SWR Sport BW“. Lars Weirauch kümmert sich um ein Tabuthema. Mit dem Begriff „sexualisierte Gewalt“ sind verschiedene Formen der Machtausübung mit dem Mittel der Sexualität zusammengefasst. Der TSV Tettnang hat sich selbst schon früh mit dem Thema auseinandergesetzt und in Fußballer Lars Weirauch ein engagiertes Mitglied gefunden, für den das Thema ein Herzensanliegen geworden ist. So hat er nicht nur in seinem eigenen Verein im Laufe der Zeit viel bewegt. Mit der Fußballabteilung zusammen ist Weirauch zum Vorreiter im Kampf gegen sexualisierte Gewalt in ganz Deutschland geworden. Der dreifache Familienvater bekommt immer wieder Anfragen für Vorträge, sogar der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich schon über das TSV-Konzept informiert.

Auf der Startseite des TSV Tettnang unter www.tsv-tettnang.de ist der Beitrag des SWR zu finden, von dort aus kann auch das Voting auf der SWR-Seite aufgerufen sowie ein Filmbeitrag über Lars Weirauch angesehen werden.

Den Filmbeitrag strahlt der SWR außerdem am Sonntag, 5. Dezember ab 21.45 Uhr in der Sendung „SWR Sport BW“ aus.