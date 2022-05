Jetzt anmelden fürs Sommerferienprogramm

Die Anmeldung für das Sommerferienprogramm, das von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang koordiniert wird, startet ab Montag, 30. Mai. Eltern können ihre Kinder an dem Tag ab 7 Uhr online anmelden. Wer kein Internet hat, kann sich von 8 bis 10 Uhr an diesem Tag an Anette Hospach, Telefon 07542 / 51 01 06, wenden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Eine weitere Anlaufstelle ist nur dienstags und donnerstags für telefonische Anmeldungen und Fragen erreichbar unter Telefon 07542 / 51 01 07.

Mit der Anmeldung ist die Veranstaltung sofort gebucht. Geschwisterkinder, aber keine „Freundes-Wünsche“ können bei der Anmeldung berücksichtigt werden. Neu ist, dass Anmeldungen nicht noch bis drei Tage vor vor dem Termin möglich sind, sofern noch Plätze frei sind.

Einige Anbieter bieten auch eine Direktanmeldung an. Los geht’s mit dem Programm am Samstag, 23 Juli, mit einem Schnupperkurs beim Fanfarenzug Montfort Tettnang für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren. Auf dem Programm stehen außerdem folgende Angebote: Zirkus-Schnuppertag, Badesalz und Anti-Mücken-Lotion selbst gemacht, Einmal Graf und Gräfin sein – Kinderkostümführung mit Halsketten knüpfen oder Orden gestalten, Stricken für Anfänger, Schnupper-Reitkurs, Nähkurse, Das Leben der Honigbiene, Schach für Kids, Entspannung und Selbstvertrauen für die weiterführende Schule, Malen mit Acrylfarben auf Leinwände, Malen im Neuen Schloss, Hopfenernte live erleben und Kinder Talent Tag. Einige Angebote gibt es mehrfach an unterschiedlichen Terminen. Änderungen sind laut Stadt noch möglich. Es gilt die aktualisierte Liste, die im Internet unter https://tettnang.feripro.de/programm/24/anmeldung/veranstaltungen zu finden ist.