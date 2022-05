Jesus sagt mir zu: Bei mir bist du stark

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

47 Kinder aus sieben Gemeinden haben an den vergangenen Samstagen und Sonntagen das Fest ihrer Erstkommunion unter dem Leitwort „Bei mir bist du stark“ gefeiert. Seit Schuljahresbeginn wurden die Kinder von Gemeindereferentin Michaela Hertnagel und Pfarrer Hof unter anderem im Religionsunterricht auf ihren Festtag vorbereitet. Die Erstbeichte wurde unter anderem mit den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und dem barmherzigen Vater vorbereitet. Von Januar bis Palmsonntag trafen sich die Gruppenleiter*innen mit den Kindern, lernten unter anderem die Bibelerzählung „Jesus und Zachäus“ kennen und deren Zusage für uns: Jesus macht uns stark und wir sind bei ihm groß. Mit unseren Fähigkeiten, aber auch unseren Fehlern nimmt er uns an, will bei uns zu Gast sein. Im Vorstellungsgottesdienst erneuerten die Kinder ihr Taufversprechen.

Das Pastoralteam hat die Eltern zu drei Abenden eingeladen zu: Organisatorisches, Sakramente der Versöhnung und Eucharistie. Zita Fässler konnte keinen Nachmittag zum Gestalten der Erstkommunionkerze anbieten, jedoch konnte eine eigens für das Kind gestaltete fertige Kerze bestellt werden oder ein Bastelsatz für zu Hause. Sehr intensiv erlebten die Kommunionkinder die Kar- und Ostertage. Am Palmsonntag brachten die Kinder selbstgebastelte Palmen zum Gottesdienst. In Abendmahlsgottesdienst oder Ölbergandacht wurden die Erstkommuniongewänder überreicht. Am Karfreitag fand ein kindgerechter Kreuzweg und am Karsamstag eine Kinderosternacht statt.

An den Erstkommuniontagen versammelten sich die Kinder mit ihren Familien zur Einstimmung auf ihren Festgottesdienst. Die Eltern durften ihre Kinder segnen und ihnen die Kommunionkreuze umhängen. Pfarrer Hof und Pfarrer Angelo zelebrierten die lebendig gestalteten Erstkommunionfeiern, vorbereitet von Gemeindereferentin Frau Hertnagel. Die Kinder gestalteten die Gottesdienste mit, ebenso die Musikkapellen und Musikgruppen. Der Tag endete mit der Dankandacht. Am 3. Mai waren die Kommunionkinder beim Ausflug im Kloster Bonlanden, wo neben dem Besuch der Hostienbäckerei eine Klosterrallye stattfand. Am Ende eines erlebnisreichen Tages feierten die Kinder mit Pfarrer Angelo einen Gottesdienst in der Klosterkirche. Pastoralteam und Gottesdienstbesucher freuen sich, wenn viele Kommunionkinder den Weg zur Ministrantenschar finden und so mit ihren Fähigkeiten weiter Jesu Zusage spüren dürfen: Bei mir bist du stark.