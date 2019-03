Jens Spahn kommt nach Tettnang

Zu einem Mittags-Treff mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Tettnang laden die CDU Bodenseekreis und die Tettnanger CDU am Freitag, 29. März, ein. Spahn wird an dem Tag von 12 bis 13.30 Uhr im Hopfenmuseum in Tettnang-Siggenweiler über seine Politik reden und mit sich reden lassen, heißt es in einer Ankündigung. Einlass und Gelegenheit zu kleinem Mittagessen (Gemüseeintopf) wird ab 11.15 Uhr sein. Die Schwerpunkt-Themen sind „Zukunft der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum – von Notarzt bis Hausarzt“ und „Kurzzeitpflege“.