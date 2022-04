Jede Menge Wohlstandsmüll im Kauer Wald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Coronapause und einer wetterbedingten Absage hat es am Gründonnerstag geklappt: Die Kauer haben ihren Wald geputzt. Rund 25 Helferinnen und Helfer, darunter viele Kinder, haben zwischen dem Entsorgungszentrum Sputenwinkel und der Ortschaft entlang der Waldwege und Straßen eine ganze Wagenladung voller Müll eingesammelt. Dabei klaubten die Müllsammler nicht nur jede Menge Zigarettenkippen, Glasflaschen und Verpackungsmüll auf, sondern holten auch einen Bürostuhl oder eine Mikrowelle aus dem Wald. An der Ausfallstraße Richtung Braitenrain fanden sich auch jede Menge Hinterlassenschaften aus dem lokalen Fast-Food-Restaurant. Ebenso räumten die Kauer einen enormen Kleider- und Schuhhaufen auf. Den hatte jemand mutmaßlich aus den Kleidercontainern geräumt, die an der Sammelstelle am Erlenmoosweg in Bürgermoos aufgestellt sind, und dann im Wald entsorgt. Der gesammelte Müll geht über das Entsorgungszentrum Sputenwinkel nun in die geregelte Verwertung.