Jede gelaufene Runde zählt: Tettnanger Schüler organisieren Spendenlauf für die Ukraine

Normalerweise ist der 30-Minuten-Lauf im Manzenberg-Stadion Bestandteil des Sportunterrichts und wird benotet – am Dienstag drehten die Schüler des Montfort-Gymnasiums jedoch ganz freiwillig und aus eigenem Antrieb ihre Runden. Denn statt Noten gab’s den Ansporn, möglichst viele Kilometer für einen guten Zweck zu sammeln. Aus der Bestürzung über den Krieg in der Ukraine heraus wuchst bei den Schülerinnen und Schülern der Klasse 8d der Wunsch, selbst zu helfen.

Wir wollten etwas unternehmen und auch ein Zeichen setzen,

erklärt die Achtklässlerin Hanna Jäger. Andere Klassen des Montfort-Gymnasiums hatten in den vergangenen Wochen schon mehrmals einen Kuchenverkauf auf die Beine gestellt, um Spenden für die Kriegsopfer in der Ukraine zu sammeln. „Wir wollten gerne etwas anderes machen und so kam die Idee, einen Spendenlauf zu organisieren“, fügt Annika Dechert hinzu. Gemeinsam mit weiteren Mitschülern aus ihrer Klasse machten sie sich an die Organisation. „Toll ist, dass die Kinder das aus eigenem Antrieb gestemmt haben und sich auch selbst um alles gekümmert haben“, lobt Klassenlehrer Daniel Jacoby das Engagement seiner Schüler.

Wir haben uns riesig gefreut, dass so viele mitmachen. Mit so vielen Anmeldungen haben wir gar nicht gerechnet, Annika Dechert, Mitorganisatorin der Klasse 8d

Etwa zwei Wochen vor den Osterferien begann die Klasse mit den Vorbereitungen. Nachdem der Spendenlauf vergangene Woche wegen des schlechten Wetters nochmals verschoben werden musste, war es am Dienstag dann endlich soweit. Den ganzen Vormittag über drehten jeweils zwei Klassenstufen des Montfortgymnasiums zusammen im Manzenberg-Stadion ihre Runden. Insgesamt mehr als 400 Läuferinnen und Läufer aus den Klassen fünf bis zehn sowie aus der Kursstufe 1 machten mit. „Wir haben uns riesig gefreut, dass so viele mitmachen. Mit so vielen Anmeldungen haben wir gar nicht gerechnet“, meint Mit-Organisatorin Annika Dechert.

Schule liefert noch besonderen Ansporn

Während die Fünftklässler gerade auf der roten Bahn losspurten, ist oberhalb auf der Außenrunde parallel eine weitere Stufe unterwegs. Nach jeder absolvierten Runde bekommen die Läufer einen bunten Gummi ums Handgelenk. Am Ende werden die Runden zusammengezählt. „Jede Klasse ist jeweils eine Doppelstunde im Stadion“, erklärt Jacoby. Gelaufen werde jeweils eine halbe Stunde. Um den Schülern einen zusätzlichen Ansporn zu bieten, sponsorte die Schule noch einen besonderen Preis: Der Klasse, die am Ende die längste Strecke gelaufen ist, winkt ein Kinobesuch im KiTT auf Kosten der Schule.

Um möglichst viele Spenden zusammenzubekommen, machten sich die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld auf die Suche nach Sponsoren Und die sei teilweise etwas mühsam gewesen, berichten die Schülerinnen. „Wir haben an einem Nachmittag alle großen Firmen durchtelefoniert und sind einen ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und haben in den Geschäften unser Konzept vorgestellt und Flyer verteilt“, sagt Hanna Jäger. Das Problem sei meist aber gewesen, dass viele Firmen durch die Corona-Pandemie ein schmales Budget hätten oder bereits auf anderen Wegen größere Summen für die Ukraine-Hilfe gespendet hätten.

Sponsoren sind mit im Boot

Ein paar Sponsoren sagten am Ende aber doch zu, darunter beispielsweise ifm und Zwisler. Mit weiteren Sponsoren stehen man noch im Kontakt. Auch hoffe man noch auf die eine oder andere Unterstützung durch Eltern oder Großeltern, erklärt Jacoby. Nach dem Lauf bekommt jeder Schüler eine Urkunde mit der absolvierten Strecke ausgehändigt. Die Urkunde sei ebenfalls noch mit einem Spendenaufruf versehen. Auch ein Kuchenverkauf fand während des Spendenlaufs statt, ebenfalls organisiert durch die Klasse 8d.

Wie viel Geld am Ende durch die Aktion zusammenkommt, könne man derzeit noch nicht abschätzen. „Allein durch die Sponsoren sind es aber auf jeden Fall schon mindestens rund 2000 Euro“, sagt Klassenlehrer Jacoby. Die Spenden sollen am Ende an die Aktion „Deutschland hilft“ gehen, die das Montfort-Gymnasium auch schon mit weiteren Aktionen unterstützt hat. Insgesamt ist dadurch schon eine Gesamtsumme von knapp 6900 Euro zusammengekommen.