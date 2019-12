Jazziges Advents-Event in der St. Georgs-Kapelle

Das Publikum in der vollen St. Georgs-Kapelle hat am dritten Advent „Carlas Saxaffair“ reichlich Beifall gespendet – für besondere Klänge in der Adventszeit. Das Saxofon-Quartett hat Weihnachtsliedern mit Bebop, modern Jazz oder Bluesjazz unterschiedlich interpretiert. Während die Ursprungsmelodie meist feierlich und nur wenig verjazzt, eher kirchenmusikalisch gespielt wird, geht es zwischendrin oft umso erfrischender jazzig zu. Bandleader und Solist am Tenor- und Sopransaxofon Wolfgang Eisele, der auch an der Städtischen Musikschule Tettnang unterrichtet, hat die Stücke arrangiert oder komponiert.

Lässig und virtuos bewegen sich die Saxofonisten harmonisch durch unterschiedliche Rhythmen und interpretieren Weihnachtlieder eben mal ganz anders. Zuständig für Advents-Unterhaltung zwischendrin ebenso wie für den kernigen wandelbaren Klang des Baritonsaxofons ist Stefan Dudda. Der Band-Conferencier unterhält zwischen den Stücken munter über Liedherkünfte, Weihnachtsrekorde oder Adventssuperlative.

Fritz Rebstein, erfahrener Big-Band-Profi lässt sein Altsaxofon munter und leidenschaftlich erklingen. Das erste Mal beim Tettnanger Adventssaxophonspiel dabei ist Roland Brückl, der Neue im Quartett, würdige Tenorsax-Ablösung für den langjährigen Mitmusiker Helmut Stegen. Jeder der Musiker geht adventlich in die Vollen, zum Auftakt mit „Alle Jahre wieder“. Das Beste kommt eben manchmal auch zu Beginn. Obwohl Bandchef Eisele beim folgenden „Gloria in excelsis Deo“ ein hervorragendes, melodiöses Solo hören lässt. Beim neueren Weihnachtslied „Aus hartem Weh die Menschheit klagt“, wird aus dem modern-choralhaften, meditativ-traurigen Lied eben mal ein gefühlvoller Bluesjazz. Schließlich kommt auch ein Stück von Eisele komponiert im Stil moderner Jazzchoral mit dem passenden Namen „Winterzeit“.

Informativ zum Thema Glocken, sei es als Lärmbelästigung oder als Basis für Kanonen in den Weltkriegen, folgt „Süßer die Glocken nie klingen“ . Und das Ensemble ist besonderes inspiriert. Die Herren zeigen ihr Können mit einem Wechselspiel aus glockenartigen Sounds sowie mit sich wiederholender Rhythmen. Einige Weihnachtslieder seien als Wiegenlied gestartet, erfährt das Publikum – und so wagt sich das Quartett nach Peter Alexander und Heintje an eine Interpretation von „Heidschi Bumbeidschi“. Die Saxofonvirtuosen belohnen die Zuhörerschaft und sich selbst mit einer beachtlichen Interpretation des Stückes, vom Dreivierteltakt bis zur Jazzstimmung samt gefühlvollem Sopransaxsolo mit Reminiszenzen an Barbara Thompson. Nach Überlegungen zu „Geschenke verpflichten?“ oder „Warum nicht einfach uneigennützig Liebe schenken?“ kommt schließlich noch „Hark! The Herald Angels Sing“ oder auch bekannt unter „Hört der Engel große Freud“ zum feierlich-jazzigem Vortrag. Nach rauschendem Beifall kommt als Zugabe von „Carlas Saxaffair“ noch das irisch weihnachtliche Traditionslied „Christmas In The Old Man’s Hat“, unter vollem Adventsstimmungseinsatz samt Fußtambourin von Eisele. Außer dem Kollekten-Spendenwunsch für einen guten Zweck haben die Saxophonisten auch ihre CD mit dem Titel „Weihnachtspost“ mitgebracht.