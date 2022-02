Jazz-Musiker Stephan-Max Wirth spielt erfolgreiches Heimspiel in seiner Heimatstadt Tettnang

Nach langer Zeit ohne Auftritte sind Stephan-Max Wirth und seine Gruppe „Experience“ bis in die Zehenspitzen motiviert gewesen, endlich wieder vor Publikum zu spielen – und das auch noch in der Heimatstadt des Bandleaders.

Sind doch gerade Jazz-Musiker auf Kommunikation und Reaktionen ihres Publikums bei Live-Auftritten existenziell angewiesen. Mit schier unendlichem Melodiereichtum, druckvollen Soli, großartiger Experimentierfreude aber auch gefühlvollen, äußerst sensiblen Augenblicken präsentierte sich die Top-Band des europäischen Jazz am vergangenen Wochenende in der Aula des Tettnanger Montfort-Gymnasiums und entlockte den Zuhörern immer wieder Zwischenapplaus.

Eigenkompositionen kommen gut an

Wenn man die Augen schloss und sich in einen vollbesetzten Jazzkeller mit großer Bar und coolen Getränken träumte, konnte man die nackte Atmosphäre mit coronabedingt auf Abstand bestuhlen Reihen in der Aula komplett ausblenden.

Im Opener „Second Sun“ aus der CD „Calling Europe“ legten Bub Boelens mit pulsierendem Bass und Florian Hoefnagels mit dezenten Schlagzeugpatterns die Grundlage für den ersten Saxophon-Einsatz von Stephan-Max Wirth mit experimentellen Farbtupfern. Darüber legte Jaap Berends einen lyrischen Gesang auf der Gitarre und begann die Geschichte von der „zweiten Sonne“ für Europa zu erzählen.

Die weiteren Titel, alles Eigenkompositionen von Wirth, wie „A Capella“ und „Bluesmaschine“, Auftragskompositionen für das Bauhaus oder „Ellipse“ mit dem Versuch, einen runden Dreier-Takt zu erschaffen, hatten alle jeweils individuelle Charaktere weit entfernt von jeglichem Schema. Sehnsuchtsvolle, tief empfundene Balladen wie „Winter in Paris“ im Gedenken an das Charlie-Hebdo-Attentat oder „The Bibo“ für Wirths Tochter in der Zugabe waren Ruhepunkte im explosiven, energiegeladenen Programm.

Band harmoniert auf allen Ebenen

In den Soli auf Tenor- oder Sopran-Saxophon nahm sich Wirth für viel Zeit für eine organische Entwicklung. Dabei schöpfte er jeweils das ganze Klangspektrum von tiefsten Pedaltönen bis expressiven, flirrenden Spitzentönen aus. Mit ekstatischen Skalen oder rasanten Trillern zeigte der gebürtige Tettnanger seine faszinierende Virtuosität. Bestechend seine Melodieführung in den lyrischen Passagen.

Ruhender Pol der Band war Bub Boelens am Bass. Mit harmonisch anspruchsvollen Durchgängen lieferte er das Fundament immer in engem Augenkontakt zum Schlagzeuger. Atemberaubend welchen Melodiefluss er in seinen Soli wie in „Friends“ aus dem Bass herausholte. Florian Hoefnagels Leistung am Schlagzeug lässt sich schwer beschreiben. Gefühlte hunderte Klangeffekte mit verschiedensten Sticks, Schlägeln und Jazz-Besen entlockte er dem Drumset. Neben seinen Soli, die überaus kreativ und abwechslungsreich gestaltet waren, hielt der introvertiert erscheinende Drummer mit seiner funkelnden Rhythmik die ganze Band zusammen.

Der Gitarrist Jaap Berends erwies sich dabei als genialer Partner von Stephan-Max Wirth. Wunderschöne Unisono-Stellen oder ausgefeilte Duette bis hin zum Kanon gaben dem Abend eine ganz besondere Note. In seinen Soli schuf Berends mit Hall-, Echo- und Delay-Effekten weite, träumerische Klangfelder oder berauschende Läufe.

Erster Höhepunkt im Zusammenspiel der Band war „Zoom“ vor der Pause: Mitreißende, im aberwitzigen Tempo gespielte Passagen über einem vorwärtsdrängenden Bass. Angestachelt von einer rhythmischen Kraftformel vom Schlagzeug. So führte jedes Solo zu einem starken Sonderapplaus des aufmerksamen Publikums.

Nach dem Parforce-Ritt mit Bandleader Wirth als orientalischer Schlangenbeschwörer auf dem Sopran-Saxophon im trocken-heißen Wüstenwind „Kamesin“ entwickelte das Quartett einen entfesselten Orkan mit hochvirtuosen Unisono-Passagen als Schlusspunkt nach zweieinhalb Stunden. Es folgte lange anhaltender, begeisterter Beifall für eine spannende Unterhaltung auf höchstem musikalischem Niveau.