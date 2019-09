Jakob Frisch startet ins Abenteuer FSJ

Seit diesem Sommer ist der TSV Tettnang anerkannte Einsatzstelle für Freiwilligendienst im Sport. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Gemeinschaftsschule Manzenberg wird ein Bildungs- und Orientierungsjahr angeboten, in dem Freiwillige erste Eindrücke im Berufsalltag einer Lehrkraft sammeln, das Berufsfeld Sport kennenlernen und sich persönlich und fachlich weiterentwickeln können, teil der Verein in einem Schreiben mit.

Jakob Frisch ist 17 Jahre alt und hat vergangenen Sommer das Abitur am MGTT gemacht. Von diesem FSJ-Angebot hat er über einen Bericht in der SZ gelesen und sich daraufhin beworben. Am 15. August begann das FSJ-Jahr für Jakob mit einem Einführungsseminar des Landessportverbandes in der Sportschule Albstadt. In der letzten Ferienwoche stand Jakob dann erstmals für den TSV auf dem Platz. Gemeinsam mit Übungsleitern wird er hier zukünftig Trainingsinhalte erarbeiten und diese dann mit den Jugendspielern umsetzen. Weitere Aufgaben werden beispielsweise die Mitarbeit bei der Organisation von Turnierwochen sein und verschiedene Projekte zu entwickeln. Aber auch bei den bereits vorhandenen außersportlichen Angeboten wie dem Kürbisschnitzen oder dem Weihnachtsbasteln wird er die Kids in der Fußballabteilung begleiten.

Die meiste Zeit seiner Tätigkeit wird Jakob allerdings an der Gemeinschaftsschule verbringen und hier Bewegungsspiele in den Pausen anbieten, bei der Hausaufgaben-Betreuung helfen und eigene AG’s leiten. Seitens der Schule wird Jakob von Sabine Braunger betreut, von der TSV-Fußballabteilung ist Lars Weirauch sein Ansprechpartner, heißt es.