Jahrgangsbeste dürfen zum Sternekoch

Überraschung bei der Lossprechungsfeier der Dehoga am Dienstagabend im Neuen Schloss: Nach einem Sponsoring-Kochen in der XXXL-Kocharena bei der IBO im vergangenen Jahr mit den Meisterköchen Uli Alexa und Egon-Michael Durach haben die beiden Prestenberger Brüder Benedikt und Johannes Geßler („Löwen“) zwei Förderpreise vergeben: Die frischgebackene Köchin Nora Stützel und die Restaurantfachfrau Lena Scherer dürfen zu einem Schnuppertag bei Sternekoch Christian Richter nach Leer in Ostfriesland.

1500 Euro plus Gutscheine

Spitzenkoch Benedikt Geßler, der derzeit im Hotel „Adler“ in Weil am Rhein den Kochlöffel schwingt, und sein Bruder Johannes, der noch bis 2016 in dessen Küche lernt, hatten die Idee zu einem Sponsoring für Auszubildende im Bereich Hotellerie und Gastronomie. Bei der Idee blieb es nicht. Sie schafften es, die beiden Meisterköche Uli Alexa und Egon-Michael Durach in die IBO-Küche zu locken und mit ihnen für die Förderpreise zu kochen (die SZ berichtete).

Benedikt Geßler, wie sein jüngerer Bruder Johannes selbst einmal Schüler der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe in Tettnang, fand in den beiden Meisterköchen Mitstreiter im Willen, die Nachwuchsförderung in der Branche zu sponsern und gleichzeitig den Hotel- und Gaststättenberufen zu einem höheren Stellenwert zu verhelfen.

In Vertretung seines Bruders Benedikt überreichte Johannes Geßler bei der Lossprechungsfeier einen übergroßen Scheck im Wert von 1500 Euro sowie zwei Gutscheine an die beiden ausgewählten ehemaligen Schülerinnen Nora Stützel und Lena Scherer. Los geht’s für sie im Januar nächsten Jahres, wenn sie dem Sternekoch Christian Richter in dessen Restaurant Perior in Leer über die Schulter schauen dürfen.

Johannes Geßler (24) wird übrigens im September nächsten Jahres seine Kochausbildung beendet haben und dann voraussichtlich den elterlichen Betrieb, den „Löwen“ in Prestenberg, übernehmen. (sig)