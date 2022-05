Jahresschrift des Sportvereins gibt Überblick

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zur Vereinsbörse rund um den Montfortplatz hat der TSV Tettnang am vergangenen Samstag seinen druckfrischen „Bewegungsmelder“ präsentiert. Ab sofort liegt die Vereinszeitung mit Berichten und Bildern aus den Abteilungen des Sportvereins wieder an den gewohnten Stellen in der Stadt aus. Das 40 Seiten starke Heft ist erhältlich im Rathaus, der Tourist-Info, der Bücherei sowie in Geschäften und Banken. Auch online kann die Zeitung wie gewohnt unter www.tsv-tettnang.de gelesen werden. Papierexemplare gibt es außerdem bei den Übungsleiter in den Hallen und auf den Sportplätzen.

Zum zweiten Mal in Folge hat der Bewegungsmelder nicht den gewohnten Umfang erreicht, denn auch im zweiten Jahr lagen viele sportliche und auch die geselligen Aktivitäten auf Eis. Dennoch haben die Abteilungen für die mittlerweile 40. Ausgabe der Vereinszeitschrift zusammengetragen, was sie im vergangenen Jahr buchstäblich bewegt hat. Außerdem hält der Bewegungsmelder alle wichtigen Kontaktdaten zu den Verantwortlichen des mitgliederstärksten Tettnanger Vereins bereit.