Jahresrückblick: Was 2021 in Tettnang wichtig war

Fledermäuse auf einem Spielplatz, neues Leben fürs Kino KiTT oder Tempo 30 vorm Dorfladen Hiltensweiler – neben Corona gab es auch noch weitere Themen in der Montfortstadt. Eine Auswahl.

Die Breitflügelfledermauskommt auch im Loretoquartier vor. Deswegen darf auf dem Spielplatz nicht gebaut werden. (Foto: Archivfto: dpa)

Lauter Protest im Loretoquartier:

Auf die Fläche des Spielplatzes soll eine Anschlussunterbringung. Dagegen formiert sich vor Ort Widerstand: Eltern und Anwohner sammeln Unterschriften, weil sie die hohe Aufenthaltsqualität schätzen. Am Ende scheitert das Ganze dann aber nicht am Widerstand der Nachbarn, sondern am Artenschutz: Fledermäuse nutzen den Spielplatz ebenfalls, und zwar als Nahrungsquelle. Nun soll ein neuer Standort für die Unterbringung her.

Nach der Verkehrsschau in Hiltensweiler im Oktober 2020 folgten Messungen, aber keine Empfehlung für Tempo 30. Ende des Jahres 2021 hat es nochmals einen neuen Anlauf gegeben, das Thema trotzdem wieder aufzugreifen. (Foto: Mark Hildebrandt)

Tempo 30 vor dem Dorfladen und Dorftreff Hiltensweiler:

Tempo 30 ist das erklärte Ziel einer Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt noch mal den politischen Weg beschritten hatten. Doch nachdem der Ortschatfsrat Langnau sich dafür aussprach, das Vorhaben zu verfolgen, kam später im Ausschuss und im Gemeinderat das Aus. Auch seitens der Verwaltung gab es große Zweifel, was die Erfolgsaussichten anbelangt. Aktuell scheiterte das Vorhaben wieder, aber auf lange Sicht könnte dennoch Hoffnung bestehen.

Der Vorsitzende des neu gegründeteten Vereins, Matze Brugger, kennt den Technikraum im KiTT gut – er hat einst selbst als Filmvorführer dort gejobbt. (Foto: Linda Egger)

KiTT wird wiederbelebt

Corona hat auch das Kinoleben in Tettnang zum Erliegen gebracht. Die Besucherzahlen sanken so stark, dass ein wirtschaftlicher Betrieb schlicht nicht mehr möglich war. Doch die kleine Perle in der Stadt soll wieder zum Leben erwachen. Kulturinteressierte suchten zusammen mit der Stadt nach einer Lösung. Um den Betrieb kümmert sich jetzt ein neu gegründeter Verein. Was der vorhat und wie die nächsten Schritte aussehen.

Der Erlebnissamstag ist die erste Aktion der Händler unter dem Dach des Vereins „Tettnang erleben“, um die Innenstadt zu stärken. (Foto: Archiv Olaf E. Jahnke)

Der Handel in Tettnang formiert sich neu

Der City-Verein „Tettnang erleben“ löst das bisherige Stadtmarketing ab. Das lag lange Zeit brach, jetzt soll eine neue Struktur es richten. Neu ist unter anderem, dass der neue Verein nun vollständig eigenständig ist, auch wenn die Stadt ihn finanziell fördert. Ein erster Schritt sind die Erlebnissamstage in der Stadt gewesen. Besonderheit wegen Corona: Auch wenn es Aktionen gibt, eine Veranstaltung ist es nicht, selbst wenn die Innenstadt gesperrt wird. So funktioniert’s.

