Jahreshauptversammlung beim Tischtennisclub Tettnang

Der Tischtennisclub Tettnang, im TSV 1848 Tettnang e. V. lud seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. Man traf sich in überschaubarer Runde im TSV Vereinsheim. Abteilungsleiter Siegfried Merath begrüßte die anwesenden Mitglieder, ebenso Harald Franzen, den Geschäftsführer des TSV Tettnang. In seinem anschließenden Bericht ging Merath auf die Mitgliederentwicklung ein, welche leider rückläufig ist, vor allem bei der Jugend. Ein Problem war auch, daß die Halle insgesamt elf Monate für den Trainings- und Spielbetrieb geschlossen war. Rückblickend auf die letzten zwei Jahre fanden zumindest noch 2019 einige gelungene Veranstaltungen statt, wobei der zweitägige Ausflug nach Tübingen ein Highlight war. Der erste Mai ist auch immer eine gut angenommene Veranstaltung, ebenso das Affefescht, sowie die Jahresabschlußfeier und der Corocup, fügte er ergänzend hinzu. Ausblickend steht ein großes Fragezeichen hinter den vielen geplanten Aktivitäten. Jugendleiter Karl Knöpfler bedauerte, dass so wenig Jugendliche wie noch nie aktiv am Training teilnehmen. In der nun laufenden Saison nehmen zwei Jugendteams, eins in der Kreisliga A und eins in der Kreisliga B, am Spielbetrieb teil. Mit David Bolk und Marius Gasper holte man die zwei besten Jugendspieler zu den Aktiven hoch, wo sie erfolgreich mitspielen und Erfahrungen sammeln. Kassierer Reinhold Rehm bestätigte die gute Finanzlage. Dank Sponsoring konnte man einen neuen Roboter anschaffen und auch neue Trainingsanzüge und Trikots sind in der Planung. Doch dem gegenüber sind aber auch die Abgaben an den Verband relativ hoch. Positiv bezeichnete er, dass es Corona-bedingt keine Austritte gab. Kassenprüfer Harald Müller fand keinen Grund für Beanstandungen und bescheinigte ihm eine sauber geführte Kasse.

TSV Geschäftsführer Harald Franzen nahm dann die Entlastung des Gesamtvorstandes vor, was in offener Abstimmung und einstimmig geschah. Anschließend gab er einen Überblick über die Fördermittel der Stadt an die Vereine, ebenso erläuterte er die Umsetzung der Coronamaßnahmen im TSV. Ein Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im Jubiläumsjahr des TSV 2023 rundete seinen kurzweiligen Bericht ab. Danach führte er die Neuwahlen durch. Da es keine Veränderungen gab, konnte er die Wahlen en bloc durchführen. Siegfried Merath bleibt Abteilungsleiter. Das bewährte und eingespielte Team ergänzen als stellvertretender Abteilungs- und Jugendleiter Karl Knöpfler, Kassierer bleibt Reinhold Rehm, für die Verwaltungsaufgaben weiterhin zuständig ist Cornelia Müller, für den reibungslosen Spielbetrieb sorgt Holger Hübner (berufsbedingt nicht anwesend) und Philipp Junginger informiert immer noch die Öffentlichkeit. Merath dankte danach noch seinen Vorstandskollegen und Harald Franzen mit einem Präsent für die jeweilige Mithilfe und Tätigkeiten. Es wurden noch verschiedene Punkte angesprochen und diskutiert, bevor die harmonisch verlaufene Veranstaltung beendet wurde.