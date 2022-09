Jahresausflug des Langenargener Seniorenheims

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hoi, ziehet ihr aus“, war der Ausruf eines Gastes an der Langenargener Promenade beim Schloss Montfort. Nein, es handelte sich nicht um einen Auszug, sondern um einen Ausflug des Seniorenheims „Hospital zum Heiligen Geist“ in Langenargen. Doch der Eindruck konnte durchaus entstehen, wenn man über die Hälfte aller Bewohner beim Aufbruch zum Jahresausflug im Hof versammelt sah.

Hektisches Treiben war schon am Morgen im Seniorenheim „Hospital zum Heiligen Geist“ in Langenargen zu spüren, als zum jährlichen Ausflugs ging. Jutta Geiger, sie ist die Leiterin der Sozialen Betreuung, hatte mit Hilfe zahlreichen Ehrenamtlichen und Angehörigen diesen Ausflugstag vorbereitet. Doch musste nicht nur an Begleitung und Verpflegung gedacht werden. Da benötigt man Rollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, Decken, Kopfbedeckungen, Wechselkleidung und nicht zuletzt die notwendigen Medikamente. So ausgestattet zog der Tross zum Landesteg am See. Da das Schiff nach Bregenz Verspätung hatte, war noch genügend Zeit um spontan gemeinsam „Die Fischerin vom Bodensee“ zu singen, wofür es von den Zuhören großes Beifall gab.

Bei einem Vesper an Bord erlebten die Senioren die verschiedenen Halts in Wasserburg oder Lindau. Leicht schwankend ging es in Bregenz von Bord und die Senioren zogen zur Seebühne. „Da machen wir ja zwei Besichtigungen, Seebühne und Baustelle“, meinte ein lachender Senior, als er zum eingezäunten Bereich der Seebühne kam. Durch die Baustelle konnte die Seebühne leider nicht direkt besichtigt werden, doch erblickten die Senioren „das Blatt´l Papier“, trotz der Baustellenzäune. Nun schloss sich ein wunderbarer Spaziergang entlang der Seepromenade an. Wobei die Gruppe immer wieder erstaunt war, über die üppige Blumenpracht und den schön gestalteten Uferbereich. Bevor es zurück auf das Schiff ging, gab es noch einen Stopp im Caféhaus, mit Kaffee, Kuchen und einigen großen Eisbechern.

Bei der Rückkehr in Langenargen waren alle müde, aber glücklich über diesen gelungenen Ausflug nach Bregenz. „Schön, dass wieder alle gut angekommen sind und wir keine Probleme hatten. Das liegt aber auch an euch Begleiterinnen und Angehörige, ohne euch wäre dies nie möglich gewesen, vielen Dank dafür“, so die Leiterin Jutta Geiger. „So ein Ausflug isch offach schee, heut schlaf ich aber wirklich gut“ so eine freudig strahlende Bewohnerin zum Abschluss des Ausfluges.