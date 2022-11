Jahresausflug des Kirchenchors Laimnau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen alt bekannten Mitsänger besuchten die Mitglieder des Kirchenchors Laimnau im Zuge ihres diesjährigen Ausfluges. Früh am Morgen fuhr die Sängerschar nach Dietenheim, um den Sonntagsgottesdienstes in der Pfarrkirche musikalisch mitzugestalten. In der Seelsorgeeinheit Dietenheim-Illerrieden, zu der insgesamt 6500 Katholiken aus vier Kirchengemeinden gehören, ist seit kurzem Pfarrer Markus Schönfeld als Leiter tätig.

Nach dem Mittagessen besuchten die Sänger und Sängerinnen das Pfarrhaus, Wohnsitz von Markus Schönfeld. „Sehr beeindruckend und erst der wunderbare, riesige Garten, da lässt es sich gut leben“, brachte es eine Sängerin schmunzelt auf den Punkt.

Danach ging es mit einer Stadtführerin durch die Altstadt von Illertissen. Vorbei an der Burg Tissen aus dem 13 Jahrhundert, sie wurde von der Memminger Patrizierfamilie Vöhlin im 15 Jahrhundert zum Schloss ausgebaut und trägt seither den Namen Vöhlinschloss. Weiter ging es zur „Schranne“ einem ehemaligen Getreidemagazin. Das aufwändiger restauriertes Fachwerkhaus, dient heute als Einrichtung für das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Illertissen. Schlusspunkt der Führung war die Stadtkirche St. Martin, in dessen Kirchturm sich das „Carillon“ befindet. Dieses Glockenspiel besteht aus 49 Glocken, die dreimal täglich wunderschöne Melodien erklingen lassen. Dies nahm der Chor zum Anlass und stimmte unter Leitung von Dirigentin Michaela Hertnagel in der Kirche das Lied „Du dessen Name heilig ist“ an. Renate Völkle, die zusammen mit den Sängerinnen des „Alts“ diesen Ausflug sehr gut vorbereitet und durchgeführt hat, bedankte sich bei Pfarrer Markus Schönfeld und den schönen Tag mit einem kleinen Präsent.

Auf der Heimfahrt besuchte der Chor noch die Klosteranlage Roggenburg, das im Jahre 1126 als Prämonstratenserkloster gegründet wurde. Seit 1982 beherbergt es wieder einen neuen Konvent. Mit einem Abschlussessen in Apflau und den Worten von Michaela Hertnagel: „Ein sehr schöner Tag und ich freue mich euch alle wieder ab Montag bei den Proben im Gemeindehaus zu sehen“, ging der diesjährige Ausflug zu Ende.