Jagdhornbläsergruppe holt zweiten Platz

Beim Landesbläsertag für Jagdhornbläsergruppen aus Baden-Württemberg in Karlsruhe haben sich rund 700 Jagdhornbläser zum musikalischen Wettbewerb getroffen. Die Jagdhornbläsergruppe Friedrichshafen-Tettnang hat dabei in der Gruppe A, den Fürst-Pless-Hörnern, den zweiten Platz belegt und einen Pokal errungen. Gewertet worden sind verschiedene Formationen von Jagdbläsern, von Fürst-Pless-Hörnern, gemischten Gruppen mit Fürst-Pless-Hörnern und Parforcehörnern, reine Parforcehörnergruppen sowie eine Kunststufe in „Es“ und Kleingruppen mit Solisten und Duos.