Intersport Locher Camp begeistert 87 Kinder

Bereits in der 6. Auflage veranstaltete der TSV Tettnang unter der Leitung von Karin Rasch-Boos und Micha Abele sein 3-tägiges Fußball-Camp für Kinder zwischen 7 und 16 Jahren.

Das Camp fand zum ersten mal in Kooperation der Fußballabteilung des TSV Tettnang mit Intersport Locher statt und war bereits nach 2 Tagen ausgebucht. Viel Spaß hatten die 87 Kinder, die in 6 Trainingsgruppen aufgeteilt waren. Insgesamt waren rund 20 Trainer im Einsatz, die sich jeweils zu zweit oder zu dritt um die einzelnen Trainingsgruppen kümmerten.

Die ersten 2 Tage standen technische Elemente im Vordergrund. Der dritte Tag wurde als Turniertag gestaltet. Auf dem Programm standen auch diverse Wettbewerbe, in denen sich die Mädchen und Jungs in verschiedenen Disziplinen messen konnten (Torwand, Schussgeschwindigkeit). In den Mittagspausen wurden die Kinder vom Küchenteam um Yvonne Braun und Dagmar Boos gesund versorgt und konnten anschließend begleitet von Trainern und Betreuern das Freibad Tettnang besuchen.

Zum Abschluss des Intersport Locher Camps gab es eine Siegerehrung bei der die jeweils Turnierbesten, Schussstärksten oder jüngsten Teilnehmer Preise und Medaillien überreicht bekamen.