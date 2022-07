Internationale Kunstszene in Tettnang: Galerist sieht genauso viel Potenzial wie in Berlin

Die Ausstellung „Curator’s Choice“ im Showroom von FS. Art in der Karlstraße 16 (Eingang am Durchgang zur Graf-Eberhard-Straße) ist noch bis zum 30. Juli jeweils Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 14 Uhr sowie nach vorheriger Terminvereinbarung zu sehen. Weitere Infos gibt’s per E-Mail an kontakt@fs-art.de oder unter www.fs-art.de