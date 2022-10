Internationale Band spielt in Tettnang

Die international besetzte Coverband „Just two“ spielt am Samstag, 8. Oktober, im Flieger Tettnang auf. Los geht es um 20.30 Uhr. Die Band um die Vorarlberger Sängerin Chrissie Reiter (bekannt aus The Voice of Germany) spielt vor allem Rock und Pop Klassiker. Die Gitarre spielt George Kouvatsis aus Griechenland, ebenfalls als Sänger mit dabei ist der Schweizer Thomas Strauman, den Bass übernimmt der Amerikaner Marc Ray Oxendine und an den Drums sitzt Nick Thomas aus Großbritannien.