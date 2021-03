Interaktiver neuer Oster-Kreuzweg in und um Laimnau

Nach der überraschend großen Nachfrage im Jahr 2020, bietet die Kindergruppe „Hits für Kids“ auch dieses Jahr wieder einen neuen, interaktiven Oster-Kreuzweg per App in und um Laimnau an. Neu ist dieses Mal nicht nur eine ganz andere Streckenführung, sondern die Tatsache, dass insgesamt drei unterschiedliche Versionen angeboten werden: Eine Version für Kinder und Familien, eine für Jugendliche und eine Version für Erwachsene. Für die Letztere konnte der bekannte Prediger Ulrich Parzany gewonnen werden. So ist es nun bis Sonntag, 14. April möglich in herrlichster Argental-Natur dem Geheimnis und der Kraft des Leidens, Sterbens von Jesus und seiner Auferstehung neu auf die Spur zu kommen. Alle nötigen Informationen gibt es im nternet unter: https://www.hfk-laimnau.de/oster-kreuzweg. Foto: Ben Heidrich