Interaktive Workshop-Reihe für enkeltauglichen, nachhaltigen Alltag

Die Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang bietet in Kooperation mit Thomas Henne, Gemeinwohl-Ökonomie-Berater aus Friedrichshafen, auf fünf Abende verteilt einen Workshop, der Lust machen soll, den eigenen Alltag auf nachhaltige Weise zu ändern. Dahinter steckt das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ), die nichts weniger möchte, als die Welt zu verändern und die glaubt, dass der Schlüssel hierzu auch im Verhalten aller liegt.

An fünf interaktiven Abenden spornen sich bis zu zwölf Teilnehmer gegenseitig zu Veränderungen an und tauschen ihre Ideen und Ergebnisse aus. Mit Lust und Neugierde macht sich die Gruppe auf den Weg zu einem enkeltauglichen, nachhaltigen Leben. Die genauen Termine werden coronakonform mit den Teilnehmern abgestimmt und in der Anlaufstelle in der Montfortstraße 2 stattfinden.

Interessierte erhalten an einem kostenlosen Online-Infoabend am Mittwoch, 20. Januar, von 19 bis 20 Uhr unverbindlich einen Einblick in die Idee und die Inhalte des Konzepts.