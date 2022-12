Integrationsbeirat diskutiert über Bestattungen

Der Integrationsbeirat hat zum ersten Mal im Sitzungssaal des Tettnanger Rathauses getagt. Er soll künftig vier Mal im Jahr zusammenkommen. Bei der ersten Sitzung wurde lebhaft über die Bestattungsrituale der verschiedenen Kulturen diskutiert.

Als erstes kommunalpolitisches Thema wurden in der Sitzung Bestattungen diskutiert. Je nach Kultur gibt es hier klare Regelungen und Abschiedsrituale. Die Stadtverwaltung erarbeitet aktuell ein neues Friedhofskonzept und hat den Integrationsbeirat um seine Sichtweise, gerade im Hinblick auf muslimische Beerdigungen, gebeten. Es entstand eine kontroverse Diskussion, die drei Aspekte aufzeigte, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Rhisti Futur, Majd Alkhoury und Apostolos Stergiou erklärten, dass die meisten Ausländer in der Heimat beerdigt werden möchten. Iona Stoica und Viktoria Volkonski sagten, da sie hier leben würden und ihre Kinder hier geboren seien, gebe es keinen Grund, nicht in Tettnang beerdigt zu werden.

Gemeinderat Mark Bode betonte, dass der Bedarf da sei. Muslime würden sich an Friedrichshafen oder Ravensburg wenden, um dort muslimisch beerdigt zu werden, auch wenn ihr Lebensmittelpunkt in Tettnang war. Deshalb sollte die Stadt ein Angebot machen. Gemeinderat Daniel Funke wies auf das gesamte muslimische Ritual der Beerdigung hin, wie die Waschung, die mehr als eines geeigneten Bodens bedarf.

Auf eine gemeinsame Empfehlung konnten sich die Mitglieder einigen. Jeder sollte nach seinem Glauben in Tettnang beerdigt werden können. Dabei soll der gesamte Verabschiedungsprozess bedacht und die Machbarkeit überprüft werden.

Als zweites Arbeitsthema wurde das Projekt „Wir Tettnanger*innen in Vielfalt“ besprochen. Apostolos Stergiou schlug vor, Fotos von Tettnangern mit Migrationshintergrund in der Stadt – zum Beispiel vor der Bücherei – aufzuhängen. Die Idee der Sichtbarkeit wurde positiv aufgenommen und lebhaft diskutiert. Bleibt im nächsten Jahr zu klären, welche Information auf den Bildern stehen sollten: ein Lieblingsspruch? Was die Menschen geprägt haben? Das bleibt noch offen.

Der Erster Beigeordnete des Gemeinderats, Gerd Schwarz, hatte die Mitglieder des Integrationsbeirats zuvor offiziell ins Amt eingeführt und die Mitglieder dazu ermutigt, offen und kontrovers zu diskutieren. Sie sollen ein „Sprachrohr“ für die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sein, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt.

Brigitte Ganzmann, die den Vorsitz des Integrationsbeirats innehat, leitete anschließend die Sitzung. Der Beirat soll für die Amtsdauer des Gemeinderats bis 2024 besteht. Wenn neue Bürger mitarbeiten möchten, haben sie die Möglichkeit, sich zu bewerben. „Jeder, der einen Migrationshintergrund hat, in Tettnang lebt und Deutsch spricht, soll die Möglichkeit haben, dabei zu sein“, so Ganzmann