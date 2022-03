Inlinen beim Ski- und Sportclub Tettnang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Inlinen mit Anna und Laura Schäfer ab 13. April, Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr, Treffpunkt ist vor der Stadthalle Tettnang am Busbahnhof. Es ist das perfekte Sommertraining für alle Sportler. Wir fahren Touren in Tettnang und Umgebung für Fortgeschrittene. Ihr werdet sehen: das macht in der Gruppe richtig viel Spaß! Info: dielaura01@gmx.de.