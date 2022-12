In Tettnang werden noch „Sternsingerhelden“ gesucht

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“: Unter dem diesjährigen Leitwort werden die Sternsinger zu Beginn des neuen Jahres vom 2. bis 5. Januar in Tettnang wieder für Kinder in Peru, Simbabwe, Brasilien und Indien unterwegs sein.

Sie besuchen die Menschen in der Stadt und bringen ihnen den Segen für das Jahr 2023. Die Sternsinger und die Kinder in den verschiedenen Projektländern freuen sich über großzügige Spenden bei den Hausbesuchen. Für diese Aktion werden noch Könige gesucht, die in kleinen Gruppen mit Begleitern unterwegs sind. „Sei auch du ein Sternsingerheld“, lautet der Aufruf des Organisationsteams der Kolpingsfamilie.

Interessierte können sich anmelden per E-Mail an sternsingerheld@kolping-tettnang.de. Die Proben finden am Montag, 13. Dezember, von 17 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus in Tettnang statt. Zur selben Uhrzeit am Samstag gibt es auch eine Begleiter-Einweisung.

Weitere Infos sind zu finden unter www.kolping-tettnang.de/sternsinger und telefonisch bei Theresa Amann unter Telefon 07542/947 96 25. Archivfoto: Mark Hildebrandt