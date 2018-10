In Tettnang soll ein Wohnquartier für Familien entstehen

An der Jahnstraße in Tettnang sollen 80 bis 100 Wohnungen entstehen – auf dem Gelände des Hopfengartens an der Ecke Kolpingstraße/Jahnstraße. Das Projekt entsteht in direkter Nachbarschaft zu dem ehemaligen Gelände der Firma Zwisler.

Willi Berner von Berner Wohnbau und Immobilien GmbH aus Tettnang brennt für sein Bauprojekt. Seit knapp fünf Jahren bietet der Makler Geschosswohnungsbau an – dies ist das erste Großprojekt, sagt er.

80 bis 100 Wohnungen sollen auf dem Gelände entstehen, wo jetzt noch ein Hopfengarten ist, in direkter Nachbarschaft zu dem Ramsbach-Quartier, das auf dem ehemaligen Zwisler-Areal geplant ist. Der Bebauungsplan für das „Quartier Ost“ ist kürzlich vom Technischen Ausschuss gebilligt worden und geht nun in die Offenlage.

Ob am Ende sieben oder acht Häuser stehen werden, das weiß Berner noch nicht. Während andere Großprojekte in wenigen Monaten errichtet werden, lässt sich Berner Zeit. Denn er will mit den bewährten Handwerkern aus der Region und in bewährtem Tempo arbeiten. Konkret hofft er auf Baufreigabe im Januar und Baubeginn im Mai/Juni. Dann sollen die einzelnen Gebäude nach und nach errichtet werden, in insgesamt vier Bauabschnitten. In vier bis fünf Jahren etwa die ersten vier Häuser, in bis zu zehn das ganze Quartier. So zumindest der Plan heute.

Viele der Wohnungen sollen Lebensraum für Familien werden. Das bedeutet, dass deren Zuschnitt zum Beispiel viel Platz für Stauraum zulässt und praktisch ist. Auch in den geplanten Küchen, sagt er, wird man mit mehreren Personen genug Platz haben. Rund 115 Quadratmeter könnte eine Vier-Zimmer-Wohnung etwa einmal haben, es soll aber auch kleinere Wohnungen geben. „Familienwohnungen sind meistens keine Kapitalanlage“, sagt er und erklärt, dass er schlicht und einfach den Bedarf an Wohnraum für Familien in Tettnang sehe.

Robuste Gemeinschaftshäuser für die Bewohner

Die Autos sollen in vier Tiefgaragen unter den Gebäuden stehen und auf Stellplätzen überirdisch Platz finden. Ein Innenhof mit Spielfläche soll die Gemeinschaft fördern, aber auch Privatsphäre schaffen. Hinzu sollen außerdem noch zwei „robuste“ Gemeinschaftshäuser kommen, in denen zum Beispiel Geburtstage gefeiert werden können, ohne dass die anderen Mieter gestört werden. Auch das sei wichtig für Familien, sagt Berner. Unter anderem damit setzt er soziale Akzente bei dem Vorhaben.

Eine weitere Besonderheit wird das – oder werden die – Gebäude an der Jahnstraße. Hier könnten im letzten Bauabschnitt nach Berners Vorstellung einmal Betriebswohnungen entstehen, in denen zum Beispiel Angehörige von örtlichen Handwerks- oder Industriebetrieben untergebracht werden können, wofür es großen Bedarf gebe.

Beirat braucht Geschäftsordnung

Bereits im Februar hat Willi Berner im Technischen Ausschuss der Stadt das Projekt vorgestellt. Kurz darauf hat sich der Gestaltungsbeirat damit auseinandergesetzt, der Projekte auf ihre städtebaulichen Aspekte prüft und Anmerkungen dazu macht. Im Falle des Projekts waren die Vorschläge laut Willi Berner zum Beispiel das Zusammenrücken der Häuser, die Schaffung unterschiedlich hoher Gebäude oder von weniger sichtbaren Zufahrten zu den Tiefgaragen. Berner begrüßt die Initiative der Stadt ausdrücklich.

Er weist aber daraufhin, dass zu dem späten Zeitpunkt, zu dem der Beirat in das Projekt einbezogen wurde, viel Zeit in die Planung investiert worden sei. Außerdem hätten von Berner bewusst gewählte, konzeptionelle Entscheidungen, wie die Wahl der Freiräume und Lücken, dem Beirat aufgrund der kurzen Zeit nicht erklärt werden können. Die Anmerkungen des Beirats habe er deshalb nur zu einem kleinen Teil umsetzen können, wie zum Beispiel bei einzelnen Stellplätzen. Trotz aller Kritik: „Der Beirat hat seinen Job gut gemacht“, sagt Berner. Der Technische Ausschuss hat sich in der Sitzung vergangene Woche ebenfalls mit dem Thema befasst und will dem noch recht jungen Beirat nun eine durchdachte Geschäftsordnung geben, die diese Situationen berücksichtigt.