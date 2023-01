In Tettnang sind wieder die Sternsinger unterwegs

Noch ein Gruppenbild – dann geht es los: Mit einer musikalisch gestalteten Aussendefeier mit Pfarrer Hermann Riedle in St. Gallus wurden die 60 Sternsinger in 20 Gruppen zu ihren Hausbesuchen ausgesandt, um Spenden für die diesjährige Sternsingeraktion zu sammeln.

Gruppen reichen nicht fürs ganze Stadtgebiet

Das Motto lautet „Kinder stärken – Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Traditionell kommen die Spenden den Partner-Projekten von St. Gallus in Porcon, Simbabwe, Brasilien und Indien zugute. Wer sich wundert, dass die Sternsinger in diesem Jahr etwas anders aussehen: Auf Wunsch des Kindermissionswerks Aachen soll auf das Schminken verzichtet werden.

Mit einem Beutel gesegneter Kreide und einem Stern schwärmten die Kinder aus. Die Anzahl der Gruppen reicht allerdings nicht für einen Besuch im ganzen Stadtgebiet. Wer trotzdem für die Aktion spenden möchte, findet weitere Infos auf der Internetseite der Kolpingsfamilie Tettnang.